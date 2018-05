Oliviero Toscani | la randellata dell' interista alla Juve | ' Rubano e hanno una mentalità

Oliviero Toscani choc sulla Juve : 'È come un capomafia - gli arbitri...' : Le decisioni arbitrali in Inter- Juve ntus hanno colpito l'Italia 'pallonara' e hanno fatto storcere il naso al fotografo Oliviero Toscani . Ospite di Radio24 ha dichiarato: 'La Juve ntus mi fa un po' ...

Juventus sotto attacco/ La vignetta araba e Oliviero Toscani : "Vincono con gli aiuti - mi fanno un po' pena" : Juventus sotto attacco , la vignetta araba e Oliviero Toscani : "Vincono con gli aiuti , mi fanno pena, fossi in loro mi vergognerei". Le pesanti dichiarazioni del noto fotografo

Oliviero Toscani : 'Ecco perché la Juventus mi fa pena...' : TORINO - Sta facendo discutere l'intervento di Oliviero Toscani a Radio 24 in merito a quanto successo durante Inter- Juventus . L'argomento è ovviamente la direzione arbitrale di Orsato . Toscani , ...

Veneto : Sandonà - Oliviero Toscani smetta di offendere popolo veneto : Venezia, 13 apr. (AdnKronos) – Le “ultime dichiarazioni” di Oliviero Toscani , “meriterebbero solo di essere ignorate se non andassero a colpire direttamente e in maniera discriminatoria i veneti, le nostre eccellenze e i nostri prodotti più tipici”, quindi “è giunto il momento di esprimere formalmente la condanna del Consiglio regionale alle aggressioni verbali di Toscani nei confronti del popolo ...

Anche Oliviero Toscani si iscrive al Pd : Oliviero Toscani ha deciso di iscrive rsi al Pd. La notizia trova il plauso di Michele Anzaldi. "Penso che la cosa migliore per commentare il valore dell'adesione al Pd, in questo specifico momento, di un artista con la storia e l'impegno di Oliviero Toscani - afferma su Istagram - sia quella di utilizzare uno degli innumerevoli scatti che hanno obbligato le persone nel mondo a riflettere attraverso il linguaggio universale delle immagini. ...

Oliviero Toscani : 'Mi iscrivo al Pd - salgo sul carro di chi ha difficoltà' : Proprio quello che ci voleva al Pd, praticamente moribondo dopo le elezioni di domenica scorsa: uno degli uomini più invisi all'elettore medio per la sua presunzione, antipatia e spocchiosità da ...

Oliviero Toscani choc su Matteo Salvini : Sembra l'uomo di Neanderthal : "Mi vergogno che sia italiano", così Oliviero Toscani parla di Matteo Salvini dopo i risultati delle elezioni del 4 marzo.Intervistato nella trasmissione radiofonica La Zanzara, il noto fotografo commenta il successo del leader della Lega Nord, che evidentemente non condivide vista la durezza delle parole utilizzate. "Sono come a Fort Alamo qui a Fabrica in Veneto, ho tirato su le mura, c’è tutta ...