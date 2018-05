Olimpiadi 2026 | Malagò preoccupato

Olimpiadi 2026 - preoccupazione di Malagò : La deadline dovrebbe essere 'il prima possibile - precisa il numero uno dello sport italiano a margine della presentazione dell'86ª edizione di Piazza di Siena - tenendo presente che ci sono ...

Olimpiadi 2026 : a Torino CoNo antiGiochi : ANSA, - Torino, 28 APR - Le Olimpiadi di Torino 2026 sono assimilabili alla costruzione di una grande opera come la Tav Torino-Lione, in cui "sono più gli interessi e i benefici di tipo eCoNomico che ...

Olimpiadi 2026 - incontro Appendino-Malagò : ANSA, - ROMA, 26 APR - "Torino sta lavorando, c'è un impegno forte della città e di tutto il territorio metropolitano. Riteniamo di avere impianti per fare un intervento importante di rigenerazione ...

Olimpiadi 2026 - Zaia 'Cortina è pronta' : ... non candidiamo una realtà metropolitana, ma il più grande complesso sciistico del mondo, 1300 km di piste da sci, le Dolomiti patrimonio Unesco, Cortina città, nota in tutto il mondo, e le strutture ...

Olimpiadi : Zoppas (Industriali Veneto) - facciamo tutti squadra per Cortina 2026 : Verona, 16 apr. (AdnKronos) – Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ha ricevuto, allo stand del Veneto al Vinitaly, in corso di svolgimento a Veronafiere, il Presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas e il campione di bike trial e inviato di Striscia Vittorio Brumotti.Con Zoppas, Zaia ha affrontato il tema della candidatura di Cortina-Dolomiti a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, registrando la piena adesione al ...

Olimpiadi 2026 - Appendino : 'Mai candidatura congiunta con Milano' : TORINO - La Città di Torino non ha mai pensato ad una candidatura olimpica congiunta con Milano. Lo ha ribadito la sindaca Chiara Appendino che oggi ha incontrato una cinquantina di sindaci delle ...

Torino prepara corsa alle Olimpiadi nel 2026 - ma mai con Milano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Olimpiadi : Bond (Fi) - per Cortina 2026 veneti uniti per pressing su governo : Belluno, 10 apr. (AdnKronos) - "Parlamentari veneti uniti per l'autonomia, ma anche per le Olimpiadi di Cortina 2026": a chiederlo, è il deputato di Forza Italia, Dario Bond. “Questa è una candidatura importante per Cortina, per le Dolomiti e per tutta la montagna; rappresenta il meglio degli sport

Olimpiadi 2026 - Malagò in attesa - : 'Non sono così irresponsabile da prendere una decisione senza l'avallo di un governo con pieni poteri'. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando la situazione politica attuale in relazione all'interesse a candidare l'Italia a ospitare i Giochi Invernali 2026. 'I segnali sono quelli che si cercherà di tutto per fare un governo. In caso contrario, ma è un'...