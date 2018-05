Oculus Go | il visore VR standalone è ora disponibile

eurogamer

: #OculusGo è ora disponibile all'acquisto. - Eurogamer_it : #OculusGo è ora disponibile all'acquisto. - sara02481507 : RT @hwupgrade: Oculus Go: nuovo visore VR che non richiede PC e smartphone - SmartNationIT : #OculusGo, il visore #VR di @oculus, arriva in #Italia. -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)Go, ovvero l'opzione VR meno costosa di, è oraper l'acquisto sul sito ufficiale dell'azienda.Come riporta VG247.com, da ora è possibile procedere all'acquisto diGo in 23 paesi. L'headsetnon necessita di altri hardware, questo significa che non avrete bisogno di un telefono o un PC per utilizzarlo.Sono disponibili due modelli diGo, uno da 32GB, acquistabile per 219 Euro e uno da 64GB che può essere vostro per 269 Euro. Nel pacchetto, è compreso il controller per la navigazione.Read more…