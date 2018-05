Nuovo regolamento privacy | i dieci comandamenti per non cadere nei tranelli

Ad Amici 2018 cambia TUTTO! Nuovo regolamento in arrivo? Tutte le novità! : Le anticipazioni di Amici 2018 per sabato 5 maggio potrebbero riservare grosse sorprese: la situazione al Serale è in fase stallo, dopo le prime due puntate in cui i professori non hanno avuto pietà di eliminare concorrenti senza farli esibire (Filippo e Daniele) e eliminandone due in una serata sola (Daniele e Sephora), da due settimane non c'è nessun eliminato ad Amici 17. Potrebbe andare avanti così? Difficile da credere, ma sicuramente la ...

WhatsApp - vietato agli under 16 a causa del Nuovo regolamento europeo : La app di messaggistica istantanea WhatsApp ha aumentato a 16 anni, dai 13 attuali, l’età minima per l’utilizzo nell’Unione europea, in vista di un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Rgdp). L’annuncio è arrivato sul sito web, in cui è precisato che fuori dall’Ue l’età resta invariata. In un post, WhatsApp attribuisce la decisione all’entrata in vigore il 25 maggio del Rgdp. Questo fissa a 16 anni l’età in cui i minori ...

Scioperi - Nuovo regolamento : “Intervallo minimo di 20 giorni tra agitazioni che fermano bus e metropolitane” : L’intervallo tra uno sciopero e l’altro “può configurarsi quale prestazione indispensabile a garantire, nel suo contenuto essenziale, i diritti degli utenti”. Parte da questa considerazione il nuovo regolamento provvisorio del Garante degli Scioperi nei servizi pubblici. Che raddoppia, da 10 a 20 giorni, la distanza minima tra due agitazioni nel trasporto pubblico locale. “Gli Scioperi non vengono eliminati: se ne possono ...

Biologico - Europarlamento vara il Nuovo regolamento. L’Italia di traverso : ‘Occasione persa - pessimo compromesso’ : Gli europarlamentari italiani bocciano il regolamento europeo sul bio che entrerà in vigore nel 2021. Il provvedimento che disciplinerà produzione e commercializzazione dei prodotti è stato approvato con 466 voti a favore (124 voti contrari e 50 astensioni) dall’Europarlamento, nonostante abbiano votato contro gli europarlamentari italiani di tutti i partiti, che chiedevano norme più restrittive, soprattutto sulla soglia di contaminazione ...

Whatsapp vietato ai minori di 16 anni?/ Ecco alcuni punti contraddittori del Nuovo regolamento europeo : Whatsapp vietato ai minori di 16 anni? Arriva il nuovo regolamento: Ecco quando entrerà in vigore. Il nuovo Gdpr sarà effettivo dalla fine del prossimo mese, precisamente dal 25 maggio(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:36:00 GMT)

Villa San Giovanni - Giustra : 'grande soddisfazione per il Nuovo regolamento che consentirà di divulgare i lavori del civico consesso' : ... allo stesso tempo, garantisse tanto il diritto di cronaca quanto la possibilità di vivere integralmente i lavori dell'assise comunale anche comodamente da casa. Partecipare alla vita amministrativa ...

Nuovo regolamento Privacy - GDPR - La tua azienda è pronta? : In effetti di casi dove i dati sono a rischio c'è ne sono ogni giorno nel Mondo Moderno come quel caso di furto d'identità da parte di un'azienda americana che produce fake follower che raccontiamo ...

Sanità : privacy - altems e garante a confronto sul Nuovo regolamento europeo : confronto, all’Università Cattolica del Sacro cuore di Roma, sul nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che entrerà in vigore nel mese di maggio. L’incontro, ‘La protezione dei dati personali: codice di condotta per la Sanità’, promosso dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Ateneo del Sacro Cuore (altems) è in calendario il 4 aprile, alle 15.30 ...

Al via l'iter per l'approvazione del Nuovo regolamento urbanistico di Viareggio : ... Dipartimento di Architettura, , referente per la pianificazione urbanistica, cartografia e mobilità, Giovanni Belletti , , Università di Firenze, dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, ,...

Viareggio - riprende l'iter per il Nuovo regolamento urbanistico : ... dipartimento di architettura, , referente per la pianificazione urbanistica, cartografia e mobilità, Giovanni Belletti, , Università di Firenze, dipartimento di scienze per l'economia e l'impresa, , ...

Il Nuovo regolamento parlamentare del M5S : Lo ha raccontato Repubblica, è molto diverso da quello della scorsa legislatura e stabilisce chiaramente che comanda una persona sola The post Il nuovo regolamento parlamentare del M5S appeared first on Il Post.

M5S - adesso uno vale tutti. Nel Nuovo regolamento dei gruppi parlamentari tutti i poteri di Di Maio : ... nonché 'quali mezzi per l'acquisizione dei contributi partecipativi dei cittadini all'attività politica e istutuzionale'. La comunicazione. L'ufficio di comunicazione, da statuto, 'svolgerà la ...

Birra : Nuovo regolamento europeo - ecco che fine farà il made in Italy Video : L'#Unione Europea, dopo aver escluso dall'obbligo di etichettatura l'indicazione di molte informazioni sul cibo che mangiamo, incluso lo stabilimento di confezionamento o trasformazione del cibo, ora ne ha imposto un altro. Con il nuovo regolamento, appena approvato, di classificazione delle birre si cancellano di fatto le nostre prescrizioni nazionali che finora erano le più severe al mondo. Le informazioni sull'etichetta L'avvocato Dongo, uno ...

Ta.Ri. : Campidoglio - diminuisce tariffa rifiuti. Nuovo regolamento - gestione riscossione torna a Roma Capitale : diminuisce la tariffa sui rifiuti (Ta.Ri.) per l’anno 2018, che produrrà un gettito previsto di 771 milioni di euro con una riduzione che andrà a vantaggio sia delle utenze non domestiche, imprese ed esercizi commerciali (-0,93%), che a beneficio delle utenze domestiche (-0,73%). È quanto stabilisce una delibera della Giunta capitolina, che ha anche approvato […]