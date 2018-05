Nuove regole sulle emissioni dei veicoli | la California fa causa a Donald Trump

Fattura elettronica tra privati : le Nuove regole del Fisco : Fatturazione elettronica tra privati: arrivano le nuove regole dell'Agenzia delle Entrate. Con un

Pricacy - Nuove regole europee per le aziende : ecco i dettagli : ...questo regolamento europeo è dunque quello di proteggere i dati personali delle persone fisiche ma nello stesso tempo di garantire la libera circolazione dei dati per non creare ostacoli all'economia ...

Adriano Meloni : «Si cambia - Nuove regole e controlli contro il degrado» : Ammette che a Roma sono ancora molti i problemi da risolvere: verde, rifiuti, traffico, parcheggi... Pronto all'avvicendamento con il suo successore al Commercio, Carlo Cafarotti, l'assessore uscente ...

Compro oro - le Nuove regole : arriva il registro obbligatorio : ... è il contenuto del parere che l'Autorità per la protezione dei dati personali ha inviato al ministero dell'Economia. Nei dieci articoli sono stabiliti, tra l'altro, la struttura del registro , ...

Bruxelles prepara Nuove regole contro la «dittatura di Amazon» : Una «rete di sicurezza» nell'era della digital economy. Per non fare schiacciare le Pmi dai colossi dello shopping digitale, oggi liberi di influenzare le entrate di milioni di aziende con una ...

Baseball - troppi stranieri in Serie A. Le Nuove regole penalizzano gli italiani. Così Tokyo 2020 diventa un miraggio : La stagione del Baseball ha preso il via lo scorso weekend. Tante sono state le novità, dopo un inverno a dir poco rovente. I club della oramai defunta IBL hanno dovuto arrendersi al volere della FIBS, che ha fatto partire il nuovo corso con l’obiettivo chiaro e preciso di rilanciare questo sport. Il nuovo campionato ha Così preso il nome di Serie A1, ma anche la Federazione ha dovuto accettare un compromesso: nel primo anno le squadre ...

Stretta sulla privacy - WhatsApp vietata agli under 16. Cosa c'è dietro alle Nuove regole : "Mi attendo novità corpose dal mondo Google. Per esempio, i 16 anni saranno l'età limite per aprire una gmail? E per YouTube, che è usatissimo dai giovani, che accadrà? Servirà l'intervento dei ...

WhatsApp vietato a minori di 16 anni/ Le Nuove regole nell'Ue : chi potrà accedere e chi dovrà farle rispettare : WhatsApp vietato a minori di 16 anni: le nuove regole del servizio di messaggistica che si adegua all'introduzione del Gdpr sulla privacy, tra falle e responsabilità.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:07:00 GMT)

Facebook - le regole per non farsi “bannare”/ Nuove linee guida : diritto di appello per gli utenti “puniti” : Facebook, le regole per non farsi “bannare”: il social network di Mark Zuckerberg introduce Nuove linee guida e il diritto di appello per gli utenti “puniti”. Coinvolti molti più revisori(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:01:00 GMT)

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni/ Ma solo in Europa : come l’app si adegua alle Nuove regole sulla privacy : WhatsApp, novità in arrivo in Europa: vietata ai minori di 16 anni di età. Ecco come l'applicazione si adegua alle nuove norme europee sulla privacy e la "scorciatoia".(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:03:00 GMT)

L'Aquila commercio - Nuove regole per sale giochi - chioschi e tavolini all'aperto : L'Aquila. Contiene alcune novità in merito all'esercizio del commercio nei chioschi e alle autorizzazioni per i tavolini all'aperto il Disciplinare per le attività produttive e lo sviluppo economico ...

Foodora - i bikers e il bisogno di Nuove regole sul lavoro : Perché il caso dell'azienda di servizio a domicilio ha aperto un grande tema: adeguare la legislazione alla Gig Economy

Roma - minimarket : Nuove regole ma in ritardo. Più 13% nel 2017 : Più tredici per cento nel 2017, con un incremento percentuale a due cifre che va avanti da diversi anni. Il boom dei minimarket per le strade di Roma è sotto gli occhi di tutti, e le cifre lo ...

Biologico - il Parlamento Ue approva Nuove regole ma l’Italia è contraria : Biologico, il Parlamento Ue approva nuove regole ma l’Italia è contraria Le disposizioni europee regolamentano produzione e vendita, ma gli italiani volevano più restrittive sulla soglia di contaminazione accidentale da pesticidi non autorizzati Continua a leggere