Nuove minacce per i ghiacci dell' Antartide

Gomorra 4/ Via alle riprese - indiscrezioni su trama della quarta stagione : “ Nuove minacce e nemici spietati” : Il cast di Gomorra 4 torna sul set per le prime riprese della nuova stagione , cosa ne sarà di Genny e di Ciro? Salvatore Esposito stuzzica i fan mentre Marco D'Amore torna da regista(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Allerta dalla Tunisia : Nuove minacce di attentati contro l'Italia : Nella nota dei carabinieri, che Tgcom24 è in grado di mostrare in esclusiva , si legge come siano stati Allertati tutti i comandi della capitale. Il sospetto è già noto alle forze dell'ordine italiane ...