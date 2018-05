Nuoto | le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 Tanti giovani da affiancare

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia dopo gli Assoluti di Riccione : Riccione chiama Glasgow. Avevamo lasciato un’Italia trionfante agli Europei di Copenhagen e la potremmo ritrovare altrettanto agguerrita e vincente nella kermesse continentale in programma in Scozia ad agosto. Tante carte da medaglia ma, a prescindere, nessun oro “già scritto” come ai tempi di Federica Pellegrini. Già, Federica Pellegrini: non va a Glasgow da favorita e già un bronzo europeo sui 100 stile libero, dopo la sua riconversione a ...

Nuoto sincronizzato - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 : azzurre in crescita esponenziale - saranno da podio : “Se Europei e Mondiali sono importanti, il vero obiettivo sono in realtà le Olimpiadi. A quelle del 2020, le prossime, vogliamo il podio. E’ questo il traguardo. E ci arriveremo“. Furono queste le parole perentorie del commissario tecnico Patrizia Giallombardo, parlando dei prossimi obiettivi della Nazionale italiana di Nuoto sincronizzato. Un movimento in fermento quello della danza in acqua che si prepara, in stagione, agli Europei 2018 ...