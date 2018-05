NSync e Justin Timberlake | una stella sulla Walk of Fame | come sono diventati

tvzap.kataweb

: Gli Nsync hanno ricevuto la stella sulla Walk of Fame e Justin Timberlake ha ripercorso i vecchi tempi raccontando… - mtvitalia : Gli Nsync hanno ricevuto la stella sulla Walk of Fame e Justin Timberlake ha ripercorso i vecchi tempi raccontando… - PeopleElles : People: Accompagné de Jessica Biel, Justin Timberlake inaugure l... - DrApocalypse : NSYNC, reunion da Ellen con confessione di Justin Timberlake: 'è stato con una Spice Girl' - Spetteguless -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Giorni intensi per essere uno degli ex membri della boy-band anni 90: durante una comparsata a sorpresa nella trasmissione di Ellen DeGeneres, i cinque baldi (non più tanto) giovani hanno annunciato di aver ricevuto l’onore di vedersi assegnare unaprestigiosa Hollywoodof. Il giorno successivo, mercoledì 2 maggio, in California, ha avuto luogo la cerimonia formale di consegna dell’astro da marciapiede più ambito del globo. Anche glidihanno la lorohollywoodiana La nuovissimadegliLa boy-band posa con laofGlicon le loro stelle individualiGlicon la loro...sempre loroDiciassette anni dopo l'ultimo disco, ancora insiemeInvecchiati, forse, ma sempre loroLa crew deglial completoUn'altra posa con la ...