Novità Fortnite al 2 maggio | trapelano nuovi contenuti per la quarta stagione

Uscita Fortnite Stagione 4 oggi 1 maggio : orario down - problemi - prezzo e Novità : Fortnite sta per ricevere l'aggiornamento che darà il via ufficiale alla Stagione 4. Lo si comprende dall'ultimo tweet sull'account ufficiale del gioco. Dice "preparatevi all'impatto" e allude ovviamente alla caduta imminente della cometa nel mondo di gioco. Quella cometa che da settimana si vede nei cieli di Fortnite, tra uno scontro e l'altro. Sono giorni che stanno cadendo meteoriti, ora questa misteriosa immagine. Un fascio di luce, ...

Come cambia Fortnite con l’update 3.5 : lista Novità tra 50v50 e LMG : Oggi Fotnite è stato down per qualche tempo, ma oslo perché Epic Games stava rilasciando l'ìimportante aggiornamento 3.5. Questo introduce una nuova arma in Battaglia reale e altri incarichi da completare per Salva il mondo. Ecco tutte le novità. Le novità in Fortnite 50v50 v2 (Battaglia reale) Qui devono scontrarsi due squadre nella Modalità a tempo 50v50 Limited Time Mode. Mitragliatrice leggera (Battaglia reale) LMG L'elevata cadenza ...

Nuova skin Dark Vanguard in Fortnite - le Novità all’8 aprile : Questa settimana i giocatori di Fortnite Battle Royale sono stati premiati col rilascio della Nuova skin Raven. C'è stato anche il mistero della risata dell'inquietante clown. Sicuramente è una delle più belle che Epic Games abbia mai rilasciato per la modalità Battle Royale. Purtroppo ora non c'è più. Al suo posto è stata aggiunta la skin Dark Vanguard. Questa è sempre a tema spaziale nella terza stagione, disponibile per 2.000 V-Bucks. In ...

Non solo Fortnite per Epic Games - Novità all’orizzonte per la compagnia? : Un successo di certo sperato (per quanto poi effettivamente inaspettato) quello ottenuto negli ultimi mesi da Fortnite, il Battle Royale che ha calamitato su di se le attenzioni di decine di milioni di giocatori da tutto il mondo. Una formula essenziale ma al contempo geniale che cattura gli utenti in quel deleterio (per tutte le altre attività da svolgere nel corso della giornata, ndr) vortice dell' “ancora una e poi smetto”. Un successo che di ...

Fortnite - l'aggiornamento 3.3.0 porta una mole di Novità : Avete già letto che il cantante Drake gioca a Fortnite su Twitch ed è record per lo streaming ? Fonte: DualShockers

Nuova arma in arrivo per Fortnite - immagini e Novità esplosive : Fortnite sta decisamente crescendo in popolarità e ovviamente Epic Games continua a inserire contenuti interessanti per tenere sempre viva la curiosità dei giocatori. Lo sviluppatore ha annunciato il prossimo contenuto che arriverà in Fortnite Battle Royale, indovinate? Si tratta di una Nuova arma: esplosivo a distanza. Tutto questo è stato annunciato via Twitter con tanto di immagine e ...

PUBG come Fortnite - le Novità per il 2018 emulano il gioco di Epic Games? : Una lotta a distanza che sembra non conoscere limiti quella che sta avendo luogo tra PUBG e Fortnite, fortunati esponenti del genere Battle Royale che stanno inconfutabilmente monopolizzando le attenzioni dei videogiocatori di mezzo mondo e più. Una lotta ovviamente che si combatte a suon di numeri, con il primo che ha superato abbondantemente la soglia dei trenta milioni di giocatori attivi, mentre Fortnite sotto questo profilo si trova in ...