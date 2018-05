Non uno | ma due direttori sportivi in scadenza in casa Spezia

“Non è come pensate…”. La verità di Al Bano. La storia con la Lecciso ha avuto alti e bassi - ma al peggio Non c’è mai fine. Adesso il cantante svela quel segreto che nessuno sapeva : “Ora lo posso finalmente dire” : Albano Carrisi torna ancora una volta a parlare della fine dell’amore con Loredana Lecciso. L’intervista sorprendete che pubblica il settimanale Oggi sul numero in edicola rivela alcuni particolari davvero clamorosi, mai raccontati prima d’ora. Secondo quanto racconta il cantante, la coppia ha continuato ad andare avanti e a smentire ogni gossip o voce di crisi semplicemente per i figli Jasmine e Bido, che oggi hanno 17 e 16 anni. ...

Isola - Monte e Paola in crisi? "Non sempre le cose vanno come uno si aspetta" : Dopo essere stato lasciato in diretta al Gf Vip , Francesco Monte è tornato a sorridere al fianco di Paola Di Benedetto. I due si sono conosciuti durante l'esperienza all' Isola dei Famosi e da qual ...

Inter-Juventus e la lezione di Calciopoli che Non è servita a nessuno : Di Inter-Juventus si è già detto e scritto molto e purtroppo ancora un volta il match è stato epicentro di polemiche, senza aver insegnato nulla ai vertici federali. Il primo punto fondamentale su cui gli addetti ai lavori non si sono soffermati con la giusta attenzione è l'espulsione di Vecino. VAR: errore tecnico, le opinioni non contano La questione non è se il fallo del giocatore interista su Mandzukic fosse o meno da espulsione. Il rosso di ...

DIRETTA/ Pescara Cesena (risultato finale 0-0) streaming video e tv : risultato che Non scontenta nessuno! : DIRETTA Pescara-Cesena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma martedì 1 maggio 2018 alle ore 15.00.

Palermo-Bari 1-1 : pari che Non serve a nessuno [GALLERY] : 1/31 Davide Anastasi/LaPresse Anastas ...

SIRIA/ L'attacco chimico Non c'è mai stato - ma nessuno parla delle carceri jihadiste della Ghouta : La settimana scorsa si è svolta a L'Aja una conferenza che ha demolito le tesi del presunto attacco chimico di Douma. E colpevolmente si tace qualcos'altro. PATRIZIO RICCI

Voto in Friuli Venezia Giulia - urne chiuse : uno su due Non va a votare : Sono chiuse le urne in Friuli Venezia Giulia dove oggi sono stati chiamati al Voto per rinnovare presidente e consiglio della Regione oltre un milione di cittadini.Cala drasticamente l'affluenza, che non raggiunge nemmeno il 50% (tutti i dati). Un dato ben lontano da quello registrato alla stessa ora lo scorso 4 marzo, quando per le Politiche era andato ai seggi il 75,12% degli aventi diritto. Sull'affluenza pesa forse anche il ponte del Primo ...

Messina - travolto da uNonda 19enne annega a Giardini Naxos : Un 19enne, Lorenzo Fazio, è morto dopo essere annegato nello spazio d'acqua antistante la spiaggia di Recanati a Giardini Naxos , Messina, . Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Guardia ...

Venezia - no global rimuovono uno dei tornelli voluti dal sindaco 'La città Non è un luna park' : 'Venezia non è una riserva, non siamo in via d'estinzione'. E' uno degli slogan recitati dai no global che poche ore fa hanno rimosso uno dei tornelli recentamente installati dall'amministrazione ...

Giorgio Manetti e il bacio a Gemma Galgani : 'Non illudo nessuno' : ROMA - 'Al Maurizio Costanzo Show c'è una bellissima atmosfera, Gemma mi era seduta accanto e io mi sono mostrato nei suoi confronti educato e premuroso, com'è mia abitudine comportarmi quando no al ...

“Era inglobato nella carne”. Operazione horror. A soli 4 anni ha un dolore fortissimo al braccio. I genitori preoccupati la portano in ospedale e q uando i medici la vedono Non possono crederci : “Nessuno se ne era accorto…” : Un ricovero d’urgenza e dritta in sala operatoria a soli 4 anni una bimba si è trovata in una situazione assurda. Le Le, questo il nome della piccola, abita nella della contea di Linquan, nella provincia orientale cinese di Anhui. Da qualche tempo aveva iniziato ad accusare di evidenti fastidi al braccio e così, visto che non si capiva il motivo, all’inizio dell’anno e i genitori e i nonni hanno deciso di portarla in ospedale per un ...

Matteo Salvini - il retroscena : retromarcia sulla Le Pen per Non fare uno sgarbo a Mattarella : Potrebbe disertare il comizio del Primo maggio con Marine Le Pen a Nizza Matteo Salvini. Al raduno del movimento dell'Europa delle Nazioni e delle Libertà dove sarà presente tutta l'estrema destra ...

U&D - Giorgio Manetti e la verità sul bacio a Gemma Galgani : «Non illudo nessuno - sarebbe stato scortese Non farlo» : Gemma contro Giorgio: 'Mi ha offesa troppe volte, la porta è chiusa per sempre!' Giorgio racconta l'accaduto: 'Appena i Pooh hanno cominciato a intonare Noi due nel mondo e nell'anima - ha raccontato ...

