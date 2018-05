“Non lo metto tutto…” Grande Fratello a luci rosse Nella casa siamo arrivati a questo

Tornelli a Venezia - centri sociali rimuovono quello di piazzale Roma dopo un solo giorno : “Non si mettono i cancelli alla città” : Una trentina di giovani, in gran parte attivisti dei centri sociali, ha rimosso uno dei due varchi che il Comune di Venezia aveva posto ieri, sabato 28 aprile, per regolamentare l’afflusso di turisti nel ponte ‘caldo’ del primo maggio. Si tratta del tornello ai piedi del Ponte di Calatrava, a piazzale Roma. “Non c’entrano con controllo del turismo, non si mettono cancelli ad una città” ha detto Tommaso ...

Non è l’arena - la diretta da Palermo è infuocata. La ragazza si infuria con Giletti : “Non le permetto di offenderci” : Il collegamento da Palermo è tutto un grido. Una ragazza, che si è presentata come vicepresidente della consulta giovanile, è intervenuta sul caso delle sorelle Napoli, vittime di intimidazioni mafiose. Ne nasce un battibecco con Massimo Giletti, conduttore di Non è l’arena (La7) che lascia lo studio a bocca aperta L'articolo Non è l’arena, la diretta da Palermo è infuocata. La ragazza si infuria con Giletti: “Non le permetto ...

MARCO GIALLINI : “Non HO MAI SUPERATO LA MORTE DI MIA MOGLIE”/ La recitazione : “Ci metto cuore - anima e sputi” : MARCO GIALLINI e la MORTE della moglie Loredana: l'attore compie oggi 55 anni e fa un bilancio della sua vita, dalla sua carriera alla scomparsa della madre dei suoi figli.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:14:00 GMT)

Camera a M5S - La Russa : “Non ci sono atti dovuti. Non metto preclusioni alla discussione” : “Al Senato nessuno può mettere in discussione che l’unica forza politica che ha i numeri per eleggere un presidente è il centrodestra. alla Camera possiamo discutere, ma non ci sono atti dovuti. Non metto preclusioni perché c’è comunque bisogno di trovare un’intesa. L’errore sta nel fare una cosa che non c’è mai stata, ovvero siccome M5s è arrivato secondo ha diritto ad un presidente”. Così Ignazio La ...

“Ecco cosa mi è successo dopo la diretta”. Eva Henger sconvolta. Durante il programma Alessia Marcuzzi ha usato parole molto pesanti verso l’ex naufraga - ma a quanto pare è niente in confronto al post-trasmissione. Ora le cose peggiorano e si mettono malissimo : “Non so più cosa fare…” : Le ultime notizie dall’Isola dei famosi sono pessime. Nel corso dell’ultima puntata del reality in studio se ne sono viste delle belle. Alessia Marcuzzi, non sapendo più come gestire la situazione canna-gate, è passata dallo stupore, alla sdrammatizzazione, per arrivare all’attacco frontale e a Eva Henger gliele ha cantate con tento di orchestrina in sottofondo. La madre di Mercedesz, che sta attraversando un periodo ...