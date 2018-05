“Non è stato ripreso” GF | urla choc durante la diretta Sembrava che tutto fosse andato

“Nonno ti prego - non respiro!”. Prima le urla del nipote autistico di 11 anni - poi il raptus e la follia dell’uomo : “Non ti sopporto più!”. E quello che succede dopo è atrocità allo stato puro : Siamo abituati a sentire ogni genere di follia: dalla più blanda alla più atroce. Ogni volta la nostra mente recepisce la notizia, la immagazzina in qualche cassetto del cervello e ci rende un po’ più cinici ogni volta. Eppure, a volte capita che certe vicende ci facciano talmente tanto ribrezzo, a milioni di noi in tutto il mondo, da rendere una storia più virale delle altre: un po’ come se fosse la Prima volta che vediamo un’atrocità ...

Barbara d’Urso difende Aida : “Non è stato solo Baye - sono molto arrabbiata” : Barbara d’Urso a Domenica Live parla del Grande Fratello: le parole su Baye Dame, Aida Nizar e gli altri concorrenti Barbara d’Urso è tornata a parlare della lite scoppiata al Grande Fratello tra Aida Nizar e Baye Dame. O forse è meglio dire della polemica nata sui social network in seguito agli atti di bullismo […] L'articolo Barbara d’Urso difende Aida: “Non è stato solo Baye, sono molto arrabbiata” proviene ...

“Non è vero!”. Riccardo - 20 anni - è morto così. Uno schianto terribile e per il ragazzo non c’è stato niente da fare. La madre - distrutta - avvertita mentre tornava dal lavoro. L’ennesima vita spezzata troppo presto : Vent’anni compiuti da pochi mesi e la voglia di mettersi in gioco. Era un bravo ragazzo Riccardo, gentile, volenteroso, sempre allegro e pieno di vita. Aveva la spensieratezza della gioventù ma la testa sulle spalle. «Avevamo tutto, non ci mancava nulla – dice la mamma, che non riesce a darsi pace – Il mio Riccardo era il nostro sole». Un cuore distrutto quello di Antonella Gambato, come lo è quello di papà Filippo Pozzato, ...

Metro B Roma : fumo da treno - linea riaperta dopo due ore/ Ultime notizie Atac - Stefano : “Non è stato guasto” : Roma, altro stop Metro B: Ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, guasto a Colosseo? Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:00:00 GMT)

Falcone (LeU) vs Cazzola : “Chi è sovrano in Italia? L’economia o il popolo?”. “Non c’è stato nessun massacro dei diritti” : Bagarre a Dimartedì (La7) tra l’esponente di Liberi e Uguali, Anna Falcone, e l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola. La giurista osserva: “In un Paese che vive ormai una crisi economica pluridecennale, inizialmente silenziosa e tenuta sotto traccia, il primo effetto è stato quello del taglio sui diritti. Così l’economia ha iniziato a dettare l’agenda politica anche su quella che doveva essere la politica ...

Giro d’Italia 2018 - Rcs Sport contro Lance Armstrong : “Non è stato invitato dagli organizzatori. Non fa più parte del nostro mondo” : Risolti definitivamente i problemi con la giustizia, con il patteggiamento arrivato nei giorni scorsi, Lance Armstrong torna a farsi notare nel mondo del ciclismo. Il “Cowboy” del pedale ha deciso di presentarsi in quel di Gerusalemme per la grande partenza del Giro d’Italia 2018, dove commenterà le prime tre tappe. Questo quanto ha annunciato sul suo podcast “Stage“: “Una grande partenza di questo livello in un paese ...

Orso morto : “Non è stato ucciso dal narcotico” : Nella giornata di ieri, presso la sede di Grosseto dell’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, e’ stata effettuata la necroscopia sull’Orso marsicano deceduto la notte tra il 18 e 19 aprile, a seguito dell’operazione di cattura da parte del personale del Parco. La necroscopia e’ stata eseguita dal dott. Rosario Fico, responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria; ha ...

Leopoldo Mastelloni/ “Non voglio finire come Isabella Biagini”. L'attore chiede l'intervento dello Stato : Leopoldo Mastelloni, ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele, ha parlato della morte di Isabella Biagini e ha anche raccontato della sua situazione economica.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:58:00 GMT)

Al Bano replica alla Lecciso : “Non sono mai stato un soprammobile” : Al Bano Carrisi dichiara: “Con Loredana non è finita per colpa di Romina” Ieri mattina Al Bano Carrisi ha chiamato a Storie Italiane di Eleonora Daniele per fare chiarezza sul rapporto con Loredana Lecciso, ufficializzando la fine della loro storia d’amore. Intervistato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, in edicola da domani 11 aprile, Al Bano ha chiarito i rapporti con Romina Power, ammettendo che da tre anni a questa ...

Carabiniere uccise la moglie a Palermo. Le figlie denunciano lo Stato : “Non fece nulla per evitarlo” : Rosanna Siciliano venne uccisa nel 2012 dal marito, Carabiniere in servizio a Palermo: la donna da almeno un anno denunciava maltrattamenti e violenze, ma nessuno la protesse.Continua a leggere

Falsi rimborsi Tim - torna online la vecchia truffa/ Polizia di Stato : “Non abboccate - non cliccate sul link” : Falsi rimborsi Tim, torna online la vecchia truffa. La Polizia di Stato torna ad avvertire: “Non abboccate, non cliccate sul link”. Le ultime notizie sul nuovo allarme(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:54:00 GMT)

Isola dei famosi - Jonathan confessa : “Non sono mai stato amato” : Jonathan Kashanian scoppia in lacrime all’Isola Momento davvero commovente e toccante quello andato in onda nel corso della puntata dell’Isola dei famosi. Chiamato nella postazione nomination da Alessia Marcuzzi, Jonathan Kashanian ha ricevuto una sorpresa. È stato mostrato un video in cui il naufrago ha confessato a Bianca Atzei il grande desiderio di diventare padre e l’affetto estremo che lo lega ai suoi genitori. Jonathan, decisamente ...

Pd - Orlando : “C’è stato clientelismo nel partito”. Renziani all’attacco : “È da denuncia”. E lui : “Non mi riferivo a Renzi” : Ha invitato la platea “riflettere sugli elementi di nepotismo e clientelismo che hanno caratterizzato il nostro partito” e a “ridimensionare gli ego”. Il motivo? Il pluralismo che “è stato sacrificato nelle liste come tutti coloro che avevano disturbato il manovratore“. Parole, quelle usate da Andrea Orlando all’assemblea di Sinistra Dem voluta da Gianni Cuperlo, che suonano come un evidente attacco a Matteo ...

“Non mi toccare!”. Giulia e Andrea : sicuri che è tutto ok? Il dettaglio in diretta. Non è sfuggito ai fan e ha destato subito preoccupazione. La De Lellis e il suo Damante dovrebbero stare un po’ più attenti alle loro ‘cosette’ social… : In amore spesso si bisticcia un po’, si sa, ma quando scenette di vita quotidiana vengono mandate in diretta sui social (e se si è anche famosi e seguitissimi) allora ci sta che ogni singolo episodio finisca sotto la lente d’ingrandimento. Per fortuna, però, bisticciare per scherzo è una delle cose belle dell’amore. Durante una delle tante stories Instagram di Giulia De Lellis che parla della sua giornata, in lontananza ...