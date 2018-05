NoiPA statali | è ufficiale | arretrati e aumenti in arrivo

NoiPA statali - aumenti e arretrati finalmente potrebbero arrivare - ecco quando Video : finalmente, dopo una lunga attesa, tra delusioni e malcontenti la Corte dei Conti ha revisionato e certificato il rinnovo dei contratti del reparto scuola e il contratto è stato firmato oggi 19 aprile 2018, quindi via libera agli aumenti stipendiali e al pagamento degli #arretrati per docenti e personale Ata che aspettavano questa notizia da marzo 2018. La Corte dei Conti ha revisionato il contratto, arriva la firma definitiva Dopo la revisione ...

NoiPA dipendenti statali - arretrati in arrivo a maggio con emissione speciale Video : Finalmente, dopo otto anni di blocco, è stato firmato definitivamente il contratto per il reparto #Scuola. Nonostante la chiusura definitiva, però, il personale scolastico non si è dichiarato soddisfatto visto che le somme, sia degli #arretrati che degli aumenti, sono irrisorie e inadeguate al lavoro e alla professionalita' di un dipendente scolastico. NoiPa, arretrati a maggio 2018 con un'emissione speciale Il nuovo contratto del triennio ...

NoiPA - niente arretrati e aumenti per i dipendenti statali Video : Nessun arretrato e nessun aumento per i #dipendenti statali, tra cui il reparto scuola docenti e Ata e il reparto delle forze armate. I dipendenti statali attendono sia gli aumenti che arretrati dal mese di marzo 2018 [Video]ma purtroppo ancora dovranno aspettare perchè non arriveranno nemmeno per il mese di aprile 2018. Perchè non saranno accreditati gli aumenti e gli arretrati ad aprile? Il 21 marzo 2018 è stato confermato il nuovo contratto ...

Ultime contratti statali 2018 - novità scuola : NoiPA risponde su aumenti stipendi Video : Fase di stallo per gli accrediti degli aumenti degli stipendi e degli arretrati del 2016 e 2017 conseguenti al rinnovo dei contratti degli statali 2018 e, in particolare, del comparto #scuola. Docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata non ottengono conferme in merito alla possibilita' di un'emissione speciale per il pagamento degli arretrati derivante dal mancato rinnovo del #contratto scuola negli anni di blocco delle ...