Nintendo investe nel settore mobile | le prospettive del nuovo presidente

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Ildi, Shuntaro Furukawa, si è recentemente accomodato sulla poltrona della Casa di Kyoto, ma sembra avere già le idee chiare sul modo in cui la compagnia dovrebbe approcciarsi al mercato dei videogiochi. Ha infatti affermato di voler espandere la presenzadell'azienda con più giochi per smartphone, ma vediamo di capirci meglio insieme.In un'intervista con Nikkei, Furukawa ha dunque dichiarato di voler far crescere la produzione di giochi per dispositividell'azienda, in un business che conta attualmente un giro di 100 miliardi di yen (910 miliardi di dollari) e spera di cavalcare il successo di Pokemon Go, a opera di Niantic. Ecco le sue parole:"Da quello che vedo, i giochi per smartphone sono quelli che voglio espandere di più. L'idea è che qualcosa emergerà e si trasformerà in qualcosa di grande, allo stesso modo delle console di ...