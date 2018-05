NINA MORIC | DA LUIGI FAVOLOSO AL FIGLIO CARLOS Aida Nizar punge la showgirl | l' ex la

GF 15 - Aida Nizar attacca NINA MORIC : Luigi Favoloso la difende : Aida Nizar punta il dito contro Nina Moric al Grande Fratello: Luigi Favoloso la difende Luigi Favoloso e Nina Moric dentro e fuori la Casa del Grande Fratello continuano a far discutere. Stasera, nello specifico, ad aver avuto qualcosa da ridire sulla loro storia è stata proprio Aida Nizar. Quest’ultima, infatti, ha attaccato senza mezzi […] L'articolo GF 15, Aida Nizar attacca Nina Moric: Luigi Favoloso la difende proviene da ...

NINA MORIC e Luigi Favoloso : ecco il vero motivo dell’addio. La complicità con Patrizia - al Grande Fratello - non c’entra niente con la rottura. Ed è proprio la modella croata - adesso - a svelare tutto : Questo non deve essere un bel periodo per Nina Moric. Dopo quattro anni d’amore, la modella croata ha chiuso la relazione con Luigi Favoloso, attuale concorrente del Grande Fratello targato Barbara D’Urso ed è tornata a chiedere che il figlio Carlos, avuto dall’ex Fabrizio Corona, torni da lei. . Nina, infatti, spera che i giudici rivedano il provvedimento che nell’aprile del 2015 collocò il figlio presso la nonna ...

NINA MORIC : ecco perchè ho lasciato Luigi Favoloso! : Tutti credono che Nina Moric abbia lasciato Luigi Favoloso a causa dell’intimità che si era creata nella casa del Grande Fratello tra lui e la coinquilina Patrizia Bonetti. Il vero motivo in realtà è un altro. Tuffiamoci per scoprire la verità! Nina Moric ha rilasciato un’intervista a cuore aperto al settimanale “Chi” dove spiega per quale motivo ha deciso di lasciare Luigi Favoloso. La modella croata ci tiene a ...

Luigi Favoloso lasciato da NINA MORIC mi dispiace ma non sono pentito : Il rapporto tra Luigi Favoloso e Patrizia ha messo in crisi il rapporto con Nina Moric. Poco prima della diretta del Grande Fratello la Moric ha chiamato la D’Urso per comunicare la fine della sua relazione. Nel confessionale, Favoloso viene a conoscenza di tutti i messaggi e dei post scritti da Nina: “Me lo aspettavo, però mi sono accorto che mancavano alcune cose nel nostro rapporto. Patrizia mi ha dato delle attenzioni che da un ...

NINA MORIC : “Ridatemi mio figlio - non sta bene. Favoloso? Ha scelto di fare il Grande Fratello - questa volta mi tiro fuori” : “Mio figlio Carlos Maria non sta bene, ha bisogno di sua madre. Da quando ci hanno separati, sono passati ormai tre anni, Carlos ha chiuso con l’affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più. Il distacco da me è stato il più Grande dolore della sua vita. E anche della mia”. Con queste parole, Nina Moric racconta al settimanale Chi il difficile periodo che sta passando a causa del mancato affidamento del ...

NINA MORIC dopo la rottura con Favoloso : «Ha scelto di fare il GF anziché stare di fianco a me. Non andrò in tv per nessuna cifra» : Luigi Favoloso e Nina Moric Prendete nota. Nina Moric dichiara che non andrà in tv per nessuna cifra per confrontarsi con Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato mollato sui social. La modella croata, al settimanale Chi, inizia col dire che non era d’accordo con la scelta dell’uomo di entrare nella casa del Grande Fratello 2018. E aggiunge: «Se dici d’amare una donna non la lasci sola in un momento come questo, ma esiste il ...

NINA MORIC critica Luigi Favoloso e lancia un appello : Grande Fratello: Nina Moric racconta la verità su Luigi Favoloso Nina Moric non comparirà in tv. La modella croata, sulle pagine del settimanale Chi, si è espressa su quanto accaduto con l’ingresso del fidanzato, Luigi Favoloso, al Grande Fratello, sottolineando che starà alla larga dai salotti televisivi. Intervistata dal settimanale di Alfonso Signorini, la Moric ha ribadito: “Non andrò in tv per nessuna cifra, questa volta mi ...

NINA MORIC : ecco perchè mi hanno tolto mio figlio! : Questo non è indubbiamente un bel periodo per Nina Moric. La modella croata ha perso il figlio avuto con Fabrizio Corona, ma non solo ha anche lasciato il fidanzato Luigi Mario Favoloso, attualmente rinchiuso nella casa del Grande Fratello. La Moric attraverso i social network, si è lasciata andare ad un lungo e triste sfogo che ha le sembianze di un grido di aiuto!-- Nina Moric prima della diretta del Grande Fratello, ha comunicato a Barbara ...

Grande Fratello - la verità sulla rottura tra NINA MORIC e Luigi Favoloso : sputtanati - cosa c'è dietro : C'è un'ombra di sospetto dietro il caso scoppiato al Grande Fratello di Barbara D'Urso tra Luigi Favoloso e Nina Moric . Dopo quattro anni di relazione, la showgirl ha deciso di lasciare il suo ...

Grande Fratello - NINA MORIC dice addio a Luigi Favoloso : «Mi hai mancato di rispetto.Quattro anni pieni di sogni - svaniti in un attimo» : Nina Moric ha lasciato ufficialmente Luigi Favoloso. Il concorrente del Grande Fratello, però non è al corrente di questa decisione che forse gli verrà comunicata durante la...

NINA MORIC E L'ADDIO A LUIGI FAVOLOSO/ La modella rimasta da sola a combattere : "ridatemi mio figlio!" : NINA MORIC commenta L'ADDIO a LUIGI FAVOLOSO lanciando una frecciatina all'ex fidanzato, reo di averla lasciata sola in un momento difficile. E sul figlio Carlos...(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:49:00 GMT)

L'appello disperato di NINA MORIC : "Ridatemi mio figlio Carlos. Non sta bene - ha bisogno di me" : "Mio figlio Carlos Maria non sta bene, ha bisogno di sua madre, da quando ci hanno separati, sono passati ormai tre anni, Carlos ha chiuso con l'affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più", inizia così la lunga e straziante intervista di Nina Moric al settimanale Chi.Come già aveva spiegato alcuni mesi fa, il figlio nato dal matrimonio con Fabrizio Corona vive in una situazione di difficoltà e ora la priorità della ...

NINA MORIC : ‘Mio figlio non sta bene - ha bisogno di sua madre’ : “Mio figlio non sta bene (…) ha chiuso con l’affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole più soffrire. Il distacco da me è stato il più grande dolore della sua vita. E anche della mia”. Così la modella croata Nina Moric, ex moglie di Fabrizio Corona, ha descritto al settimanale Chi la situazione del figlio, Carlos Maria, che secondo lei si è in qualche modo staccato dal suo lato emotivo perché troppo ...

NINA MORIC : Favoloso? “Se dici di amare una donna non la lasci per il GF” : Nina Moric, nuove dichiarazioni su Luigi Favoloso: ecco cosa pensa della partecipazione del suo ex al Grande Fratello Sull’esperienza che Luigi Favoloso ha scelto di fare al Grande Fratello Nina Moric si è espressa già in diverse occasioni. Sui social, infatti, la showgirl ha più volte ribadito il suo disappunto, soprattutto dopo aver visto il […] L'articolo Nina Moric: Favoloso? “Se dici di amare una donna non la lasci per il ...