New York | la bioplastica per giocattoli Minerv Supertoys protagonista alla “BioPlastics

L'omaggio della metropolitana di New York a David Bowie : Omaggio a David Bowie. Spotify, la popolare piattaforma di streaming musicale, e il Brooklyn Museum di New York hanno trasformato la stazione della fermata di Broadway Lafayette , Lower Manhattan, in un piccolo memoriale dell'artista scomparso nel gennaio del ...

15 MINUTI-FOLLIA OMICIDA A New YORK/ Su Iris il film con Robert De Niro (oggi - 2 maggio 2018) : 15 minuti - Follia OMICIDA a New YORK, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Robert De Niro e Charlize Theron, alla regia John Herzfeld. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:30:00 GMT)

Abercrombie & Fitch senza scampo a New York : A picco la società americana dell'abbigliamento giovanile , che presenta un pessimo -3,42%. L'andamento di Abercrombie & Fitch nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

New York : peggiora Movado : Affonda sul mercato la big statunitense degli orologi di lusso , che soffre con un calo del 3,30%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

New York : in forte denaro Abbvie : Effervescente Abbvie , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,25%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Abbvie ...

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 68 - 57 dlr : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso a 68,57 dollari al barile, in crescita di 0,47 dollari rispetto all’andamento di apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 68,57 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

La borsa di New York torna sui livelli della vigilia : ... assieme alla crescita dei consumi , segnalano un'accelerazione dell'inflazione molto vicino al target fissato dalla Fed , dunque un segnale di surriscaldamento dell'economia. Cresce meno del ...

Zayn e Gigi sono tornati insieme : il bacio a New York non lascia dubbi : Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati insieme: l’avvistamento a New York Zayn Malik e Gigi Hadid sono tornati a frequentarsi. A pochi mesi dalla separazione che ha scioccato tutti i fan, il cantante e la modella hanno deciso di regalarsi una seconda chance. La coppia è stata beccata dai paparazzi americani mentre si baciava […] L'articolo Zayn e Gigi sono tornati insieme: il bacio a New York non lascia dubbi proviene da Gossip e Tv.

Equitazione - Longines Masters 2018 : McLain Ward domina a New York! Sul podio Fredricson e Ballard - ottima prova per Emanuele Gaudiano : Un fenomeno sfreccia a New York (USA) e conquista l’ultima tappa del Longines Masters 2017-2018. Lo statunitense McLain Ward ha trionfato nell’ultima prova del trittico dedicato al salto ostacoli, le cui gare precedenti si erano svolte a Parigi e Hong Kong. Ward ha messo in fila tutti i suoi avversari realizzando due percorsi netti in sella a Clinta e chiudendo il barrage in 34”92, quanto bastava per tenersi alle spalle lo svedese ...

Due importanti case di produzione di Hollywood hanno comprato i diritti per fare un film sull’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein : Due importanti case di produzione di Hollywood – Plan B e Annapurna Pictures – hanno comprato i diritti necessari per fare un film sull’inchiesta del New York Times che ha raccontato per la prima volta le accuse di abusi sessuali contro Harvey Weinstein, The post Due importanti case di produzione di Hollywood hanno comprato i diritti per fare un film sull’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein appeared first on Il Post.

New York : violenta contrazione per Abercrombie & Fitch : Si muove in profondo rosso la società americana dell'abbigliamento giovanile , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,53% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di ...

Petrolio : a New York chiude in rialzo sopra i 68 dlr : New York, 26 apr. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in rialzo sopra i 68 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) ha chiuso infatti a 68,19 dollari al barile, in rialzo dello 0,2% rispetto all’andamento di apertura (+14 cents). L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra i 68 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.

Da Singapore a New York in 20 ore senza sosta : il volo più lungo - : Ad operare questa lunghissima traversata sarà la Singapore Airlines, che con questa tratta batte di tre ore la rotta Londra-Perth. Sarà inaugurata entro la fine dell'anno

Alimenti : a New York si celebra il ‘Cannolo Day’ : Dall’Italia all’America, l’ode al Cannolo non conosce confini: ricotta di pecora freschissima, zucchero a velo, gocce di cioccolato e granella di pistacchio, tutto racchiuso in una fragrante cialda. Il Cannolo Siciliano è uno dei dolci più noti tra le specialità italiane e verrà celebrato sabato 28 aprile anche a New York. L’iniziativa è’ di Philip Guardione, executive Chef della catena di ristoranti siciliani ...