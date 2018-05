Netflix | cos' è e come funziona

Che cosa aspettarsi da The Rain - la serie danese di fantascienza su Netflix : La Danimarca, semplicemente, non fa “hyped shows”. Lo dice Christian Potalivo, creatore assieme a Jannik Tai Mosholt della serie tv The Rain (in onda su Netflix dal 4 maggio), per spiegare che tipo di novità sia stato per loro e per la Danimarca realizzare una serie televisiva d’impianto internazionale, acquistata da Netflix e quindi distribuita in 190 paesi, come The Rain. La serie ha infatti il tipo di trama e storia pensate per un pubblico ...

Avicii - "Se vado avanti così muoio"/ Il dj aveva predetto la sua morte nel documentario su Netflix : Avicii, il dj, scomparso lo scorso 20 aprile a soli 28 anni, aveva predetto la sua morte nel documentario su Netflix 'Avicii, true story'. "Se vado avanti così muoio" aveva detto(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:51:00 GMT)

Netflix : come accedere alle categorie nascoste sul browser Chrome : Netflix è senza dubbio il miglior servizio a pagamento di streaming video, ricco di serie TV, film e anime che è molto probabile vedere anche su altre PayTV. Oltre ad avere un catalogo aggiornato e ricco, la PayTV produce direttamente (o collabora a produrli) i contenuti che offre. Grazie all’eccellente algoritmo di apprendimento automatico è in grado di indicarti le categorie che preferisci, ma se volessi cambiare genere come puoi trovare ...

Cosa vedere su Netflix a maggio : Chi ormai è addicted dello streaming sa che Netflix è da sempre portatore di belle sorprese. E lo conferma anche nel mese di maggio. La prima chicca (disponibile dal 4 maggio) è Rimetti a noi i nostri debiti, primo film italiano originale diretto da Antonio Morabito, con protagonisti Claudio Santamaria e Marco Giallini. Al centro la storia di Claudio, che lavora saltuariamente come magazziniere portandosi dietro non pochi debiti. Quando perde il ...

Che cosa sappiamo su Luna nera - la nuova serie tv italiana di Netflix : È stato uno degli annunci più importanti della giornata romana che Netflix ha dedicato ai giornalisti europei per rivelare ciò che ci aspetta tra 2018 e 2019: la piattaforma di streaming sta infatti lavorando a una nuova serie tv italiana, dopo Suburra (di cui si attende la seconda stagione) e Baby, le cui riprese sono iniziate da pochi giorni. Il suo titolo è Luna nera ed ecco tutto quello che sappiamo a riguardo. La storia Luna nera parlerà ...

Netflix è diventata così grossa da poter tranquillamente snobbare Cannes. Un'analisi : Per la piattaforma di streaming è una conferma doppia: l'espansione internazionale spinge la crescita e il ritocco dei prezzi di fine 2017 non ha messo in fuga gli utenti nei mercati più maturi. Tutt'...

Ci sarà La Casa di Carta 3 su Netflix dopo il finale chiuso della seconda parte? Il creatore Alex Pina : 'Non so cosa accadrà' : ... sono arrivati su Netflix venerdì 6 aprile , attesissimi in mezzo mondo dopo che il titolo è diventato virale grazie alla distribuzione internazionale sul colosso dello streaming.

Ci sarà La Casa di Carta 3 su Netflix dopo il finale chiuso della seconda parte? Il creatore Alex Pina : “Non so cosa accadrà” : Un finale surreale ma a suo modo perfetto ha chiuso il cerchio della raPina del secolo, spegnendo le speranze di vedere La Casa di Carta 3 prossimamente su Netflix nonostante l'enorme successo mondiale della serie. I 9 nuovi episodi de La Casa di Carta 2, seconda parte dell'unica stagione della serie di Antena3, sono arrivati su Netflix venerdì 6 aprile, attesissimi in mezzo mondo dopo che il titolo è diventato virale grazie alla ...

Sky - Netflix e le altre : rivoluzione streaming - cosa cambia nell'Ue : Grandi novità a partire dal mese di aprile 2018 per gli abbonati di Sky, Netflix, Mediaset Premium, Infinity, Amazon Prime o Timvision. Con il nuovo regolamento dell'Unione Europea sullo...

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : Giù le barriere digitali: da domenica 1 aprile potremo seguire la squadra del cuore, vedere le serie tv preferite, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare in qualsiasi Paese europeo. Entra infatti in vigore il regolamento comunitario sulla portabilità dei contenuti online che consentirà agli abbonati di usufruire dei servizi di streaming e della trasmissione di programmi audio-visivi online in tutti gli Stati dell'Unione europea quando ci ...

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : I programmi potranno essere fruiti attraverso le app Sky Go e Sky Go Plus, Sky Go per i clienti Sky Q, Sky Kids, Sky Sport. Basterà accedere a questi servizi con il proprio Sky Id dagli stessi ...

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : Giù le barriere digitali: da domenica 1 aprile potremo seguire la squadra del cuore, vedere le serie tv preferite, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare in qualsiasi Paese europeo. Entra infatti in vigore il regolamento comunitario sulla portabilità dei contenuti online che consentirà agli abbonati di usufruire dei servizi di streaming e della trasmissione di programmi audio-visivi online in tutti gli Stati ...

Dal 1 aprile l'Ue rivoluziona lo streaming. Cosa cambia per Netflix - Sky e Amazon Prime : Con l'entrata in vigore del regolamento sulla portability dei contenuti, dal primo aprile del 2018 scatta una piccola, ma significativa rivoluzione in Europa. I cittadini che acquistano o si abbonano ...

Netflix svela i 10 horror così spaventosi da far interrompere la visione agli spettatori : Il portale Forbes ha ricevuto da Netflix una lista dei 10 horror definiti 'troppo spaventosi per essere visti per intero'. Il criterio usato dal servizio streaming per scoprire questi titoli 'maledetti' riguarda il momento in cui gli spettatori hanno smesso di guardarli: sono stati presi in considerazione solo gli horror visti per almeno il 70% del ...