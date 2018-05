NBA Playoff 2018 | impresa Cleveland a Toronto! Cavs ok all’overtime Warriors sul 2-0

Playoff NBA - i Celtics seppelliscono i Sixers sotto una grandinata di triple : I biancoverdi si sono aggiudicati il primo atto delle semifinali di Eastern Conference battendo Philadelphia 117-101 grazie anche al 48% nel tiro da tre

NBA Playoff 2018 : Dai Pelicans ai Cavs - ecco com’è andato il primo turno dei playoff! : Incerto, sorprendente ed emozionante! Potrebbero essere questi i tre migliori aggettivi per definire il primo turno di Playoff NBA 2018 appena concluso. Anche se alcune gare 1 del secondo turno di Playoff sono già state disputate, ora proveremo ad analizzare i risultati di questo 1° turno di Playoff andando naturalmente a scoprire chi potrà ancora giocarsi l’anello. Partiamo dalla prima squadra che si è qualificata per il 2° turno, ...

NBA Playoff : Boston-Philadelphia 117-101 in gara-1 : I Celtics infilano la miglior prestazione della loro postseason e chiudono le porte in faccia ai Sixers nella prima gara del 2° turno, vinta 117-101 nonostante l'assenza di Jaylen Brown, alle prese ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Philadelphia gara-1 117-101 : Rozier on fire - i Celtics domano i Sixers : Ormai sembra quasi che i Boston Celtics ci prendano gusto ad alzare sempre di più l'asticella del proprio gioco all'aumentare delle difficoltà. Dopo aver perso anche Jaylen Brown per infortunio oltre ...

NBA Playoff 2018 : Terry Rozier show! Boston vince gara-1 contro Philadelphia : La prima è di Boston. Nell’attesa semifinale di conference contro i Philadelphia 76ers, i Celtics vincono davanti ai propri tifosi gara-1 con il punteggio di 117-101 e confermano la loro imbattibilità al TD Garden in questi Playoff. E’ la serata di Terry Rozier, autentico mattatore con 29 punti, 8 rimbalzi, 6 assist e soprattutto un incredibile 7/9 da tre punti. Per Boston non c’è solo la grande prestazione del proprio play, ma ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Philadelphia gara-1 : in dubbio la presenza di Jaylen Brown : "Farò tutto quello che è necessario, non mi perderei questa serie per nulla al mondo". Se non dovesse farcela o se i Celtics decidessero di fermarlo per timore di un infortunio più grave, le ...

NBA Playoff 2018 : LeBron James trascina Cleveland al secondo turno - facile vittoria per gli Houston Rockets su Utah : Un’altra prestazione da Choosen One, per portare avanti i suoi Cleveland Cavaliers. È LeBron James il grande protagonista della giornata odierna dei Playoff NBA 2018: 45 punti, 9 rimbalzi e 7 assist nel fondamentale successo contro gli Indiana Pacers nella decisiva gara 7, che ha dato ai campioni NBA del 2016 l’accesso alle semifinali della Eastern Conference. Dopo una serie molto difficile, la formazione dell’Ohio si è imposta ...

NBA Playoff - Cleveland-Indiana 105-101 in gara-7 : E' in gara-7, le due parole più belle che l'Nba conosca, che si scrivono le leggende. Quella di LeBron James si arricchisce di un altro meraviglioso capitolo, scritto con i 45 punti con cui ha ...

Playoff NBA 2018 - gara-7 per decidere tutto : Cleveland-Indiana LIVE : Verrebbe facile riassumere gara-7 come LeBron James contro gli Indiana Pacers. Facile e sbagliato, ovviamente " ma la tentazione, data un'occhiata alle cifre, c'è. Nelle tre sconfitte dei Cavs il n°23 ...

Playoff NBA 2018 - gara-7 per decidere tutto : Cleveland-Indiana è una sfida senza domani : Verrebbe facile riassumere gara-7 come LeBron James contro gli Indiana Pacers. Facile e sbagliato, ovviamente " ma la tentazione, data un'occhiata alle cifre, c'è. Nelle tre sconfitte dei Cavs il n°23 ...

Playoff NBA 2018 - Golden State-New Orleans 123-101 : Warriors troppo forti - Pelicans travolti in gara-1 : Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 123-101 Serie diversa, avversari diversi, ma sempre la stessa storia. Contro questi Warriors infatti da quattro anni a questa parte non puoi scendere a ...

Playoff NBA 2018 - Boston-Milwaukee 112-96 : i Celtics vincono gara-7 - ora la semifinale contro i Sixers : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 112-96 "It's over". Al Horford festeggia così, come Vince Carter al termine dell'ennesima inchiodata all'All-Star Game del 2000, dopo aver messo a referto i punti 25 e ...

NBA Playoff 2018 : Boston vince gara-7 contro Milwaukee. Buona la prima di Golden State con New Orleans : Nella notte è andata in scena la prima gara-7 dei Playoff NBA 2018. Fanno festa i Boston Celtics, che superano 112-96 i Milwaukee Bucks e raggiungono nella semifinale di conference i Philadelphia 76ers. Fattore campo ancora una volta rispettato in una serie dove la squadra di casa ha sempre vinto e Boston si conferma imbattuta al TD Garden in questa post season Una partita che ha preso subito la direzione dei Celtics, autori di un ottimo primo ...

Playoff NBA : Toronto e Utah passano il turno - Indiana porta i Cavs a gara-7 : Playoff Nba: Toronto e Utah passano il turno, Indiana porta i Cavs a gara-7 Playoff Nba: Toronto e Utah passano il turno, Indiana porta i Cavs a gara-7 Continua a leggere