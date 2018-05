Nba - Cleveland espugna Toronto : ANSA, - ROMA, 2 MAG - Grande sorpresa nella supersfida delle semifinali Nba giocata questa notte. In gara 1 infatti i Cleveland Cavaliers sono andati a vincere nientemeno che in casa dei Toronto ...

Nba playoff - Toronto-Cleveland 112-113 dts in gara-1 : Toronto ha preparato un anno intero questa serie: ha cambiato anima, pur mantenendo gli stessi interpreti, è diventata più forte, la regina dell'Est. Ma il fantasma di LeBron James ha di nuovo fatto ...

Nba Playoff 2018 : impresa Cleveland a Toronto! Cavs ok all’overtime. Warriors sul 2-0 contro i Pelicans : Cleveland espugna Toronto e sottrae ai Raptors il vantaggio del fattore campo in gara-1 delle semifinali della Eastern Conference al termine di un match palpitante. Lebron e compagni ammutoliscono l’Air Canada Centre all’overtime e si portano avanti nella serie, sopperendo alla serata storta al tiro di King James attraverso la prestazione superba di un gruppo che finalmente rinuncia a fare da sparring partner al suo leader e torna ...

Basket - Nba : Cleveland elimina Indiana - Harden trascina Houston : NEW YORK - LeBron James trascina i suoi Cavaliers in semifinale di conference contro Toronto: finisce 105 a 101 contro Indiana. I Rockets invece, grazie ad Harden, aprono la prima sfida del secondo ...

Nba Playoff 2018 : LeBron James trascina Cleveland al secondo turno - facile vittoria per gli Houston Rockets su Utah : Un’altra prestazione da Choosen One, per portare avanti i suoi Cleveland Cavaliers. È LeBron James il grande protagonista della giornata odierna dei Playoff NBA 2018: 45 punti, 9 rimbalzi e 7 assist nel fondamentale successo contro gli Indiana Pacers nella decisiva gara 7, che ha dato ai campioni NBA del 2016 l’accesso alle semifinali della Eastern Conference. Dopo una serie molto difficile, la formazione dell’Ohio si è imposta ...

Nba Playoff - Cleveland-Indiana 105-101 in gara-7 : E' in gara-7, le due parole più belle che l'Nba conosca, che si scrivono le leggende. Quella di LeBron James si arricchisce di un altro meraviglioso capitolo, scritto con i 45 punti con cui ha ...

Playoff Nba 2018 - gara-7 per decidere tutto : Cleveland-Indiana è una sfida senza domani : Verrebbe facile riassumere gara-7 come LeBron James contro gli Indiana Pacers. Facile e sbagliato, ovviamente " ma la tentazione, data un'occhiata alle cifre, c'è. Nelle tre sconfitte dei Cavs il n°23 ...

Basket - play off Nba : avanzano Toronto e Utah. Indiana trascina Cleveland a gara-7 : NEW YORK - Toronto e Utah approdano in semifinale di Conference mentre Indiana 'costringe' Cleveland a disputarsi l'ingresso tra le migliori otto nello spareggio di gara 7. Questi gli esiti delle gare ...

Nba 2018 : Indiana porta Cleveland a gara-7! Toronto e Utah chiudono contro Washington e OKC : Dopo l’equilibrio di gara-5, nel sesto episodio non c’è stata storia. Gli Indiana Pacers hanno vinto per 121-87 portando i Cleveland Cavaliers e LeBron James alla decisiva gara-7. Il mattatore della serata è stato Victor Oladipo, che ha siglato la sua prima tripla doppia della carriera in postseason con 28 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, con 11/19 dal campo e 6/8 da tre punti. La partita non ha avuto storia: Indiana ha controllato il ...

Playoff Nba 2018 - Cleveland-Indiana 87-121 : che sberla per i Cavaliers - si va a gara-7 : Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 121-87 L'interferenza tanto contestata del finale di gara-5 è già acqua passata. Victor Oladipo e i Pacers infatti si prendono la rivincita con gli interessi, ...

Basket - playoff Nba : Houston vola in semifinale - James porta avanti Cleveland : NEW YORK - Houston conquista la semifinale nella Western Conference e aspetta la vincente della serie che gli Oklahoma City Thunder hanno riaperto con Utah Jazz, mentre Cleveland e Toronto si ...

Nba Playoff 2018 : LeBron James show! Cleveland va sul 3-2. Houston chiude sul 4-1. Vittorie di Toronto e Oklahoma : Semplicemente LeBron James. Il nativo di Akron porta da solo sul 3-2 la sua Cleveland nella serie contro Indiana, dopo il 98-95 di gara-5. I Cavs ringraziano il loro leader che segna 44 punti e soprattutto decide la partita con due giocate nel finale da leggenda: prima la stoppata a tre secondi dalla fine su Oladipo e dopo il timeout ecco la tripla della vittoria sulla sirena che fa impazzire la Quicken Loans Arena. Cleveland riesce a tornare ...