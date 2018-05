Natuzzi annuncia mille licenziamenti | ‘Stop investimenti | troppi contenziosi’ Sindacati

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Se i giudici annullano iche quasilavoratori avranno presto il benservito. Ma inon ci stanno: “L’azienda ci ripensi o sarà conflitto”. Questo il clima con cui ci si avvicina all’assemblea dei lavoratori dellaspa organizzata per sabato 5 maggio a Palazzo Marchesale, in piazza Garibaldi, a Santeramo del Colle (Bari) per respingere i quasiesuberi “e la conseguente apertura delle procedure percollettivi nei prossimi mesi”ti dall’azienda pugliese del divano. Inevitabile la reazione alle dichiarazioni pronunciate dai rappresentanti della società durante l’incontro che si è svolto a fine aprile presso la sede nazionale di FederLegno-Arredo a Roma. Secondo i“il rilancio non può passare per il licenziamento di metà della forza lavoro attualmente impiegata” e chiamata da anni “a sacrifici immani”. ...