Napolitano migliora | trasferito in reparto

Napolitano migliora - trasferito in un reparto di degenza : Il presidente emerito Giorgio Napolitano è stato trasferito dalla Terapia intensiva cardiochirurgica al reparto di degenza della cardiochirurgia dell'ospedale San Camillo. Il trasferimento è avvenuto ...

Migliorano le condizioni di Napolitano - medici : “Oltre le più ottimistiche previsioni” : Il recupero post operatorio del presidente Emerito Giorgio Napolitano «sta procedendo al di là delle più ottimistiche previsioni». Lo ha affermato il professor Francesco Musumeci. Le «funzioni d’organo - ha detto - sono in via di normalizzazione, ha iniziato la fisioterapia con partecipazione attiva. In considerazione della complessità dell’interve...