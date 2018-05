: Napolitano lascia la Terapia intensiva - TelevideoRai101 : Napolitano lascia la Terapia intensiva - PasqualePrisco5 : @ClaudioDeglinn2 @MaxLandra NAPOLITANO QUESTO È IL GOVERNO VOTATO DAGLI ITALIANI! SI BRAVO VAI IN PENSIONE E LASCIA… - gabrieleporri : @homer_mario Lascia perdere Napolitano, è solo il casus belli. -

Una nota dell'ospedale Forlanini comunica che "a 5 giorni dall'intervento chirurgico all'aorta superiore" lunedì scorso il presidente emeritohato il reparto diper quello di degenza di Cardiochirurgia. Decorso postoperatorio regolare "in relazione alla complessità dell'intervento e all'età del paziente".ha già cominciato la riabilitazione ed è "autonomo nell'alimentazione e in in ottime condizioni neuro-cognitve e psicologiche", conclude la nota.(Di mercoledì 2 maggio 2018)