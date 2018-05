Napoli | spunta birra al distributore della farmacia

Napoli - spunta Benzema : ok del francese - ma Perez chiede 70 mln : 42 presenze e soli 11 gol in stagione, e un rapporto sempre più logoro con la tifoseria madridista. La vita nella capitale spagnola di Karim Benzema potrebbe concludersi a fine stagione, con l'...

Sarri e il Napoli - destini al bivio : e all'orizzonte spunta Conte : I dubbi di Sarri tengono aperto lo scenario di un suo possibile addio a fine campionato. Con il passare dei giorni aumentano le possibilità che la sua decisione possa essere quella di...

Napoli - spunta il clamoroso ritorno di Benitez : Proprio nel momento clou della stagione arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda il futuro della panchina del Napoli. Futuro per modo di dire perché nell'eventualità dell'addio di Maurizio Sarri potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno: quello di Rafa Benitez. PROCESSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE - La notizia bomba arriva da fonti vicine ad Aurelio De Laurentiis che vorrebbero il patron azzurro letteralmente davanti a un bivio in caso ...

Napoli - il piano del Monaco per Sarri. E spunta anche un altro club... : Il Monaco fa sul serio per Maurizio Sarri . Come scrive il Corriere dello Sport , il club del Principato è pronto a pagare la clausola da 8 milioni di euro presente sul contratto del tecnico del Napoli. Non solo i biancorossi, però, sull'ex Empoli: anche lo Zenit ci pensa.

Napoli calcio ultimissime - spunta il nome dell'erede di Reina : Con ogni probabilità sarà Rui Patricio il prossimo portiere azzurro: superata la concorrenza di Leno e mai tramontata quella di Meret, pronto a fare da riserva al portoghese. Non solo l'imminente e decisiva trasferta in casa della Juventus: il Napoli è al lavoro per il futuro, consapevole che a fine giugno ci sarà l'addio di Pepe Reina.

Napoli - spunta Simone Inzaghi per il dopo Sarri : In caso di addio del tecnico toscano, che chiede un ingaggio di 4 milioni per rinnovare, balza in pole l'emergente allenatore della Lazio, che supera Giampaolo nelle preferenze di De Laurentiis

Napoli-Roma : Sarri con il dubbio Hamsik - ma rispunta Milik : NAPOLI - È tornato a splendere il sole a Castel Volturno e la neve dei giorni scorsi è già un ricordo. Un clima che piace a Maurizio Sarri che continua a preparare la capolista alla sfida al ' San ...