Napoli - birra in vendita al distributore in farmacia : Roma, 2 mag. (AdnKronos Salute) – In un distributore automatico di una farmacia in centro a Napoli, a pochi passi dalla Stazione Centrale, tra preservativi e prodotti sanitari spuntano anche bottiglie di birra. La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato la foto del distributore con l’alcolico in bella mostra.LA DENUNCIA – “Già il fatto ...