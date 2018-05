MXGP Russia | vince Desalle davanti a Herlings e Cairoli

Motocross - GP Russia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina in gara-2 - Antonio Cairoli chiude quinto con caduta : Sfortuna vuole che qualche tornata più tardi, il campione del mondo 2017 perda il controllo dell'anteriore nuovamente, andando a terra, consentendo al francese della Yamaha di superarlo e prendersi ...

Motocross - GP Russia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings domina in gara-2 - Antonio Cairoli chiude quinto con caduta : Dominio dell’olandese Jeffrey Herlings (KTM) nella seconda manche del GP di Russia 2018 di MXGP (sesto round stagionale). Sulla pista di Orlyonok, caratterizzata da un terreno medio duro che si affaccia sul Mar Nero, il leader del Mondiale 2018 si è imposto davanti al belga della Kawasaki Clement Desalle, distanziato di 5″066, ed al francese Romain Febvre (Yamaha), a 15″098, autore di una grande rimonta e capace di superare ...

LIVE Motocross - GP Russia 2018 MXGP in DIRETTA : Herlings domina gara-2 - Cairoli cade e chiude quinto : Cronaca gara-1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA Grazie a tutto per averci seguito. Il belga Jeffrey Herlings ha vinto gara-2 del GP di ...

Motocross - GP Russia MXGP 2018 : Clement Desalle sorprende tutti in gara-1! Tony Cairoli secondo - che duello con Herlings : Clément Desalle ha fatto saltare il banco nella gara-1 del GP di Russia 2018, sesta tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il belga, in sella alla sua Kawasaki, è riuscito a interrompere il dominio delle KTM che avevano vinto le prime dieci gare stagionali con Cairoli ed Herlings. Il 28enne non vinceva addirittura da un anno, proprio sul fondo duro di Orlyonok, nota località balneare russa: oggi è stato davvero incontenibile e ha ampiamente meritato ...

LIVE Motocross - GP Russia 2018 MXGP in DIRETTA : Desalle vince gara1 - Cairoli ottimo secondo - Herlings terzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Russia 2018, tappa del Mondiale MXGP Motocross. Si corre il 1° maggio, giorno di festa all’insegna dei motori su un tracciato molto competitivo e che sicuramente ci regalerà due gare davvero appassionanti e avvincenti. Tony Cairoli deve cercare di arginare Jeffrey Herlings che si è scatenato in Trentino e ha allungato in classifica generale: serve un’impresa del Campione del Mondo ...

Motocross - a che ora gareggia Tony Cairoli martedì 1° maggio? GP di Russia infrasettimanale - il programma completo della MXGP : La diretta sarà in streaming su Eurosport Player , mentre sul satellite, Eurosport trasmetterà gara-1 , MX2 compresa, in diretta, mentre gara-2 sarà proposta in leggera differita , anche quella di ...

Motocross - a che ora gareggia Tony Cairoli martedì 1° maggio? GP di Russia infrasettimanale - il programma completo della MXGP : Gara infrasettimanale per il Mondiale Motocross. Il GP di Russia, infatti, si correrà domani 1° maggio, giornata della festa della primavera e del lavoro nel paese dell’Est. In MXGP Antonio Cairoli deve rincorrere l’olandese Jeffrey Herlings, che sta prendendo il largo nel Mondiale dopo le due doppiette portate a casa in Italia e in Portogallo. Non solo, il pilota della KTM ha pure già trionfato nella Qualifying Race di oggi. Le due ...