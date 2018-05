Musica | Palermo | al Politeama il pianista Lonquich

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018), 2 mag. (AdnKronos) – Il pianista Alexander, una delle vedette della 59ma stagione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, approda sul palcoscenico del Teatro Garibaldi di Palermo anche nella veste di direttore dell'Orchestra. E' il protagonista del concerto di venerdì 4 maggio alle 21. In programma il Concerto n.1 in mi minore op. 11 per pianoforte e orchestra di Frédéric Chopin (1810-1849). Nella seconda parte del concerto sarà proposta la Sinfonia n.2 in do maggiore op. 61 di Robert Schumann (1810-1856). La replica del concerto sabato 5 maggio alle ore 17,30.