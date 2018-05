Muccia Scossa di terremoto di magnitudo 2 9

Scossa di terremoto di magnitudo 2.9 a Muccia nel Maceratese : Secondo l'Ingv, il sisma, registrato alle 2,46, ha avuto ipocentro a 9 km di profondità. Lo scorso 10 aprile un'altra Scossa più forte

Terremoto - Muccia : “Scossa meno forte - ma la paura c’è sempre” : E’ stata una scossa “sentita distintamente dalla popolazione ma più lieve” di quella di magnitudo 4.6 che aveva fatto tremare il maceratese il 10 aprile scorso. A riferirlo è Mario Baroni, sindaco di Muccia (Macerata) di nuovo epicentro (insieme a Pieve Torina) dell’ennesima scossa di Terremoto 3.5. In questo caso non ha causato altri danni e le persone non si sono riversate in strada come nell’altra occasione. Sono ...

Nella notte nuova scossa a Muccia : magnitudo 3.5 : Non accenna a fermarsi l’infinito sciame sismico in provincia di Macerata. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata

Nuova scossa di terremoto a Muccia - la terra torna a tremare : Nuova scossa di terremoto a Muccia, in provincia di Macerata. La terra ha tremato alle 15.24 di oggi, 12 aprile. Il sisma, di magnitudo 3.6, non è stato violento come quello dell’altro giorno (4.6), ma colpisce un’area già...

Nuova scossa di terremoto avvertita dalla popolazione nel Maceratese - epicentro a Muccia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Forte scossa in centro italia epicentro Muccia Video : A #Macerata Forte scossa di #Terremoto questa mattina intorno alle 05:11 ora italiana, avvertita in tutto il centro italia, Trenitalia sospende la circolazione della linea ferroviaria per eventuali controlli sulla linea. Secondo l'Ingv Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia la scossa registrata alle 05:11 con epicentro a quasi 2 chilometri da Muccia, nella provincia di Macerata, con l'ipocentro a quasi 9 chilometri di profondita'. Oltre ...

Scossa nel Maceratese : magnitudo 4.6 - crollato campanile del '600 a Muccia - A Pieve Torina 20 nuovi sfollati : "Oggi chiudiamo le scuole. Abbiamo dei danni e stiamo verificando anche le Sae , soluzioni abitative in emergenza, ndr, ", ha spiegato Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina , Macerata, , uno ...

Doglioni (Ingv) : “Scossa a Muccia legata al terremoto del 2016” : La scossa che ha fatto tremare nella notte il centro Italia è legata al terremoto del 2016. Ad affermarlo il

Forte scossa di terremoto fra Muccia e Camerino - paura fino a Roma Video : 2 Una Forte #scossa di #terremoto di #magnitudo 4.6 della scala Richter ha colpito Muccia, in provincia di Macerata, nelle Marche, alle 5,11 ora italiana di questa mattina. Un sisma che, secondo l'EMSC Centro Sismologico della zona Euro-Mediterranea, avrebbe avuto il suo esatto epicentro nell'area settentrionale dell'enorme cratere sismico generato dalla violenta sequenza del Centro Italia del 2016 e del 2017 [Video], iniziata con ...

Forte terremoto a Muccia : scossa di magnitudo 4.6 : Oltre 19 scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv a Muccia dopo quella di magnitudo 4.7 di stamattina alle 5,11.

Scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese. Sindaci : “Gravi danni”. Oltre 10 repliche. Crollato campanile della chiesa di Muccia : Un sisma di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La Scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria, Lazio e parte della Toscana. Non si registrano feriti, ma i Sindaci della zona parlano di “gravi danni”. “Oggi chiudiamo le scuole. Abbiamo dei danni e ...