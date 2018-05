MotoGP - Ufficiale | Pol Espargarò continuerà con KTM

Streaming Calcio - F1 - MotoGP Gratis Dal Sito Ufficiale Evil King Sport : Evil King lancia un nuovo Sito dove guardare Calcio, Formula 1, MotoGP, partite, tennis, NBA, Basket e tutti gli altri Sport in Streaming Gratis. Ecco come accedere al Sito Ufficiale di Evil King Sport da qualsiasi computer e browser internet Calcio e tutti gli Sport in Streaming Gratis sul Sito Ufficiale di Evil King Sport Nuovo giorno, nuova […]

MotoGP Honda - Bartholemy : «Vogliamo almeno una moto ufficiale» : TORINO - È al centro di diverse trattative di mercato il team Estrella Galicia Marc VDS. La squadra attualmente è sotto contratto con Honda, ma non mancano le offerte da parte di Yamaha e Suzuki per ...

MotoGP - Rossi non si ferma : ufficiale il rinnovo con Yamaha fino al 2020 : Il Dottore non si ferma: è arrivato l'annuncio del rinnovo con Yamaha fino al 2020. L'articolo MotoGp, Rossi non si ferma: ufficiale il rinnovo con Yamaha fino al 2020 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MotoGP - Gp Qatar - ufficiale : Valentino Rossi rinnova con Yamaha : Nella storia sportiva il matrimonio con Yamaha è uno dei più vincenti e duraturi da quando il campionato del mondo è inziato nel 1949. Un binomio che può fregiarsi di quattro titoli e sei podi ...

MotoGP : UFFICIALE – Valentino Rossi rinnova per altri due anni con la Yamaha! Dottore infinito : La notizia tanto attesa è arrivata: Valentino Rossi correrà in MotoGP per altri due anni. L’ufficialità è arrivata per mezzo del profilo social di Yamaha Movistar che, tramite un simpatico gioco a caselle, ha scoperto la foto che tutti i tifosi ed appassionati del Motomondiale si aspettavano: Valentino Rossi appoggiato ad un enorme +2 che simboleggia le due pRossime annate che correrà con la casa di Iwata. Il campione di Tavullia, dunque, ...

MotoGP - Ducati : Petrucci insegue Lorenzo sognando un posto da pilota ufficiale : Prima dei test invernali e con la notizia dell'ingaggio di Pecco Bagnaia in Pramac, sembrava che la storia tra Danilo Petrucci e la Ducati fosse al capolinea. Arrivato nel team toscano nel 2015, ...

MotoGP Ducati - Petrucci : «Vorrei il Team Ducati ufficiale» : ROMA - Il 2018 sarà un anno fondamentale nella carriera di Danilo Petrucci. Il pilota ternano nella prossima stagione non farà più parte del Team Alma Pramac, ma non ha perso le speranze per rimanere ...

MotoGP - è ufficiale : KTM e Tech3 insieme dal 2019 : "Siamo molto felici di unire le nostre forze a Tech 3 in MotoGP nel 2019": con queste parole Pit Beirer, direttore KTM Motorsport, conferma ufficialmente le voci sull'unione in MotoGP tra Ktm e Tech3, ...