MotoGp Suzuki | Iannone | «Non immaginavo tanto affetto»

Suzuki GSX-R 2018 : disponibile la nuova livrea blu MotoGp : La Suzuki GSX-R1000 è da questa settimana in consegna presso le concessionarie nella nuova colorazione blu MotoGP, ispirata alle GSX-RR ufficiali del Team ECSTAR e presentata in anteprima lo...

MotoGp - Mercato 2019 : Suzuki a caccia di uno tra Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa. Andrea Iannone potrebbe salutare : Il Mercato piloti della MotoGP non si ferma mai. I nomi caldi sono diversi e in cima alla lista c’è senz’altro quello di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo non ha ancora ottenuto i risultati attesi in Ducati ed è per forza di cose sotto esame. A Borgo Panigale hanno già affermato di volerlo confermare, ma nel frattempo la crescita di Andrea Dovizioso ha certamente cambiato gli equilibri all’interno del box. Ducati non è infatti più in ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Abbiamo già parlato del mio futuro» : TORINO - Andrea Iannone, dal suo arrivo in Suzuki, non è ancora riuscito a mettere in mostra il suo talento. In un'intervista al sito della MotoGp il pilota di Vasto ha parlato della sua situazione e ...

MotoGp Suzuki - Brivio : «Per il contratto con Rins siamo ai dettagli» : ... ma Davide Brivio, team manager della Suzuki si sta ancora godendo il bel podio dell'Argentina di Alex Rins come confessa in un'intervista a Sky Sport: ' Il podio di Alex lo vivo come l'inizio di un ...

MotoGp Suzuki - Brivio : «A Jerez potremmo annunciare la firma del contratto con Rins» : TORINO - Davide Brivio, team manager della Suzuki si sta ancora godendo il bel podio dell'Argentina di Alex Rins come confessa in un'intervista a Sky Sport: ' Il podio di Alex lo vivo come l'inizio di un cammino con un giovane col quale vogliamo costruire il nostro futuro e lavorare in prospettiva. Ci piace il suo approccio alle gare. Altri ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Quando penso di non essere al 100% provo a portare a casa punti» : TORINO - Pochi giorni ormai e si tornerà a battagliare in pista in Argentina per la seconda tappa del Mondiale e Andrea Iannone è intenzionato a migliorare rispetto al piazzamento del Quatar. In ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Penso di essere più maturo rispetto a Rins» : ROMA - Manca poco ormai prima di tornare a battagliare in pista in Argentina per la seconda tappa del Mondiale e Andrea Iannone è intenzionato a migliorare rispetto al piazzamento del Quatar. In ...

MotoGp - GP Qatar 2018 : analisi prove libere. E’ già duello Ducati-Honda. Suzuki in crescita - Yamaha costretta a rincorrere con Valentino Rossi e Vinales : Prima giornata di prove libere in Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2018. Le prime due FP hanno confermato l’andamento dei test. La sensazione è infatti che sarà un duello Ducati-Honda, ma con la Rossa favorita. È in particolare Andrea Dovizioso il più in palla, come dimostra il miglior tempo nella seconda sessione. Ad impressionare è stata soprattutto la facilità con cui il pilota italiano ha ottenuto il crono, senza particolari ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Quest'anno abbiamo lavorato bene» : TORINO - In conferenza stampa Andrea Iannone è molto fiducioso: ' La prima parte della stagione 2017 è stata molto difficile, ma alla fine abbiamo recuperato parte del gap ed eravamo più vicini al ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Siamo tutti molto vicini» : ROMA - molto positivo in conferenza stampa Andrea Iannone: ' La prima parte della stagione 2017 è stata molto difficile, ma alla fine abbiamo recuperato parte del gap ed eravamo più vicini al vertice. ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Abbiamo una buona base» : TORINO - c'è grande fermento e grande attesa anche in casa Suzuki alla vigilia dell'esordio mondiale. Andrea Iannone e Alex Rins si aspettano di riscattare una stagione, quella 2017, molto deludente. '...

MotoGp - Mondiale 2018 : la stagione del riscatto per Andrea Iannone con la Suzuki. : Ci sono occasioni nelle quali, letteralmente, non vedi l’ora di rimetterti in moto. Quei momenti nei quali vuoi salire sul tuo mezzo per metterti alle spalle la stagione più brutta della tua carriera, per dimostrare in primo luogo a te stesso, che tutto quello che hanno detto di te, tutte le critiche, tutte le illazioni, erano solamente tali. Vuoi dimostrare che sai ancora guidare, e bene, e che con una moto nuovamente competitiva potrai ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Honda e Ducati partono alla pari - Yamaha un passo indietro. Suzuki e Ktm in forte crescita : Mancano poche ore ed il tracciato di Losail darà il via ufficiale alla stagione 2018 della MotoGP. Dopo mesi di attesa, tante parole, e numerosi chilometri di test, è già tempo di fare le prime previsioni. Quali saranno le moto da battere? Chi sarà di rincorsa? Chi in difficoltà? Proviamo un po’ a fare le carte a questo nuovo campionato che sta per incominciare. Nella prima fila della griglia di partenza virtuale non possiamo non mettere ...

MotoGp Suzuki - Brivio : «Speriamo di avere presto una squadra satellite» : TORINO - Il recente accordo tra KTM e il Team Tech3 ha ingolosito anche altri costruttori. È il caso di Suzuki, che potrebbe dare vita ad una struttura satellite già nel 2019. Le intenzioni sono ...