MotoGP - Gp Jerez | Il Motomondiale torna in Europa Date | orari e info

VALENTINO ROSSI/ “Potevo vincere di più in MotoGP". Su Jerez : "Capiremo il livello della M1" : VALENTINO ROSSI parla in vista del Gp di Jerez: "Capiremo quanto vale la M1, voglio lottare per questo campionato”. Il pROSSImo weekend, primo appuntamento europeo con la MotoGp(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:42:00 GMT)

MotoGP 2018 - Valentino Rossi verso Jerez : 'Potevo vincere di più - ma zero rimpianti' : È come se fossi diventato un'icona, un eroe dello sport. Prima ero un bravo pilota, ma ora c'è qualcosa di diverso", spiega Rossi. Tavullia non è solo la sua casa, è qualcosa di più: "Qualche anno fa ...

MotoGP Yamaha - Rossi : «Ho fatto delle belle gare a Jerez e sarei felice di tornare sul podio» : ROMA - Il quarto posto in Texas non può certo soddisfare un vincente come Valentino Rossi, che punta ad ottenere il massimo da ogni gara. Sul circuito di Jerez il Dottore si è sempre trovato bene e si ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Finalmente in Europa - la Yamaha migliora : a Jerez per salire sul podio. Combatterò per il Mondiale” : Valentino Rossi si sta caricando in vista del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore, dopo la caduta in Argentina provocata da Marc Marquez e la gara in difesa negli USA, cercherà di tornare a risplendere ma sul tracciato di Jerez de la Frontera non sarà facile fare la differenza. Si torna in Europa con la speranza che la Yamaha faccia dei passi in avanti e non che regredisca come lo scorso anno quando si era approdati ...

MotoGP Ducati - Bautista : «Jerez sarà una gara speciale per tutti» : ROMA - Il Motomondiale è pronto per un weekend emozionante a Jerez. Il circuito spagnolo si prepara ad ospitare la prima gara europea della stagione e sarà ribattezzato in onore di Angel Nieto, una ...

MotoGP Ducati - Bautista : «Sono davvero entusiasta di correre a Jerez» : La squadra di Aspar Martinez, che è stata ribattezzata in onore del tredici volte campione del mondo, sarà coinvolta nei numerosi tributi a Nieto questo fine settimana. OMAGGIO Emozionato e fiducioso ...

MotoGP - GP Spagna. Da Rossi a Lorenzo - quante esultanze pazze a Jerez : Jerez de la Frontera da giovedì 4 maggio si chiamerà Circuito Angel Nieto in ricordo del 12+1 volte campione del mondo, la leggenda spagnola della moto scomparso lo scorso anno in un incidente. Anche questo contribuirà a rendere il tracciato andaluso ancora più immortale. Nella sua poco più che trentennale ...

MotoGP - GP Spagna. Il fascino dell'ultima emozionante curva 13 a Jerez : Quando la vedi ti chiedi come mai non abbiano disegnato tutti i circuiti con un'ultima curva come quella di Jerez, la famosa 13. Si arriva da due curve a destra piuttosto veloci, poi c'è questo ...

MotoGP - Come vedere GP di Jerez de la Frontera in diretta streaming - MotoGP - : Martedì 01 Maggio 2018, GP di Jerez de la Frontera di Motogp in diretta streaming Dopo i primi tre appuntamenti in Qatar e nel continente americano la Motogp torna in Europa per il GP 2018 di Jerez de la Frontera. Da venerdì 4 maggio a domenica 6 maggio si corre sull'...

MotoGP Jerez 2018 - orari tv : diretta gara in chiaro su TV8? : Nel weekend si correrà il Gran Premio della Formula 1 di Baku. Per quanto riguarda il Motomondiale, si tornerà in pista dal 4 al 6 maggio 2018 sul circuito di Jerez de la Frontera in Spagna. Il quarto round stagione sarà il primo in Europa. La classifica di Moto GP è molto equilibrata, con 3 piloti raccolti in una manciata di punti. Al comando c’è Andrea Dovizioso con 46 punti, seguito da Marc Marquez ad una lunghezza di distanza. Lo spagnolo, ...

MotoGP - GP Spagna. Arriva Jerez in un Mondiale tutto da scoprire : In terra Andalusa il 5 volte campione del mondo è sempre andato forte, con 3 vittorie in MotoGP , l'ultima nel 2016, ma anche 8 podi, terzo valore per Jerez dietro ai 12 di Rossi ed ai 10 di Pedrosa. ...

Come vedere GP di Jerez de la Frontera di MotoGP in diretta streaming : Grazie al servizio streaming SkyGo potremo seguire ogni istante del GP di Jerez de la Frontera 2018. Come riuscirci? Semplice, basta accedere alla piattaforma SkyGo con il proprio account Sky. Una ...

MotoGP GP Spagna. Jerez - l'importanza di partire davanti : ... Rossi, Capirossi e Stoner, e dal 2013 unico baluardo allo strapotere iberico è stato il solito nove volte campione del mondo di Tavullia. Cosa è successo nelle ultime tre gare disputate a Jerez 2017 ...

MotoGP Yamaha - Zarco : «voglio podio o vittoria a Jerez» : TORINO - Dopo le prime tre gare stagionali divise tra Asia e America si torna in Europa. Domenica infatti si correrà il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez. Per Johann Zarco, sempre al centro ...