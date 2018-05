Moto3 | GP Spagna 2018 | tutti a caccia di Jorge Martin È lui l’uomo da battere a Jerez

oasport

: La #Moto3 sbarca in Spagna, Jorge Martin l'uomo da battere ma gli italiani ci proveranno fino in fondo! - OA_Sport : La #Moto3 sbarca in Spagna, Jorge Martin l'uomo da battere ma gli italiani ci proveranno fino in fondo! - FormulaPassion : #Moto3 | A #Jerez tutti contro #Martin - megaNoideMAN : RT @SkyRacingTeam: Ci siamo! ???? Il Mondiale atterra in Europa ?? Non perdetevi la quarta gara del campionato, lo #SpanishGP ?? Sapete dirci q… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Il Motomondiale sbarca in Europa, a, in, e inaperta a. Il favorito per la conquista del campionato ha vinto ad Austin e si presenta all’appuntamento di casa da leader della classifica iridata. Al suo inseguimento c’è il suo connazionale Aron Canet, seguito dalla nutrita truppa di pilotini italiani.– Finora il campionato ha avuto un solo protagonista. Una pole, un giro veloce e due vittorie, con la sensazione che il tris sia mancato soltanto per un suo errore di valutazione. In Argentina, infatti,decise di rientrare e montare la gomma da asciutto (la pista era ancora umida) solo dopo il giro di ricognizione, vanificando in questo modo le sue chance di vittoria: con le slick, infatti, aveva un passo nettamente più veloce ma il gap da colmare era troppo elevato (terminò in 11esima posizione). Inevitabile, ...