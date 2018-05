Moto2 | GP Spagna 2018 | gli italiani corrono in casa degli spagnoli per cercare il poker

oasport

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Il Mondialesi sta trasformando in una sorta di Campionato Italiano. Tre gare disputate ed altrettante vittorie per i nostri portacolori. Al comando della classifica generale questo dominio viene confermato dai numeri. Francesco “Pecco” Bagnaia comanda con 57 punti, 10 in più della coppia formata da Mattia Pasini ed Alex Marquez, con Lorenzo Baldassarri in quinta posizione con 39 punti. Un inizio di stagione che fa davvero ben sperare per i nostri colori, che proveranno il bis iridato dopo il trionfo di Franco Morbidelli dodici mesi fa. Il circus, quindi, sbarca a Jerez de la Frontera, in Andalusia, per il Gran Premio di(clicca qui per programma e tv) quarto appuntamento di questa avvincente annata. Si corre inche vorranno centrare il successo davanti al proprio pubblico e, di conseguenza, spezzare il filotto di vittorie ...