Morta Angela Felice | dir Centro Pasolini

Genova - Angela Jenny Reyes Coello trovata Morta in casa. Si cerca il marito : lo aveva già denunciato : Omicidio a Genova dove una donna di 46 anni di origini sudamericane, Angela Jenny Reyes Coello, è stata trovata morta nella sua casa in via Fillak. I carabinieri stanno cercando il...