Monchi | Il calcio italiano alzi la voce

Monchi : 'C'erano un rosso e due rigori. Il calcio italiano deve alzare la voce' : Il direttore sportivo della Roma , Monchi non ci sta e ai microfoni di Premium Sport alza la voce contro l'arbitraggio di Skomina che ha condizionato l'accesso alla finale della Champions League per il club giallorosso fermatosi a solo un gol di distanza dall'impresa contro il ...

Roma - Monchi : 'Il calcio italiano deve alzare la voce. Negati due rigori!' : Non capisco perchè non ci sia il VAR nella competizione calcistica per club più importante al mondo. A volte sbaglia ma molto meno, sia ieri che anche in questa semifinale ci sono stati errori. I ...

Monchi : 'Il calcio e la Roma : il mio pazzo mondo' : Forse il miglior allenatore del mondo non potrebbe lavorare con me se non ci fosse sintonia. Per questo era importante capire la sinergia tra noi. C'è stata dal primo momento. Se non instauro un buon ...

Calciomercato Roma - Monchi : “arriva Balotelli? Ecco la verità” : Calciomercato Roma, i giallorossi in campo nella gara contro la Fiorentina, nel frattempo arrivano importanti indicazioni sul futuro da parte di Monchi ai microfoni di Premium Sport: “Proviamo sempre a lavorare per fare una squadra più forte ogni anno. Abbiamo una base importante e la partita di Barcellona, al di là del risultato ha mostrato che la Roma può farcela, sia nel presente che nel futuro. Ora pensiamo al presente perché abbiamo ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Balotelli? Ho parlato d'altro con Raiola' : Lo ha detto a Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi prima della gara contro la Fiorentina. Tutte le notizie di Calciomercato

Roma - Alisson/ Monchi e Di Francesco lo blindano - ma gli occhi del calciomercato sono su di lui : Roma, Alisson: il portiere continua ad essere involontariamente al centro del calciomercato anche se Eusebio Di Francesco e Monchi lo blindano. Intanto incombe la sfida contro il Barcellona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:08:00 GMT)

Calciomercato Roma - Monchi svela : “ecco il mio sogno per la prossima stagione” : “Dopo il sorteggio ho pensato che non siamo stati fortunati, ma subito dopo ci siamo concentrati su come preparare questa doppia sfida per ottenere qualcosa che quasi nessuno puo’ immaginare”. Sono queste le parole del direttore sportivo della Roma, Monchi, in un’intervista rilasciata a “Cadena Cope” dopo il sorteggio di Champions League, di fronte il Barcellona. “I favoriti sono loro ma questo non ...