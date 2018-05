Monaco | Cecchinato non si ferma | battuto Fognini a Monaco | ora Fucsovics

Cecchinato non si ferma - battuto Fognini a Monaco : ora Fucsovics : Ancora un successo per Marco Cecchinato , che si aggiudica, vincendo il sesto match di fila, il derby azzurro al primo turno del Bmw Open, sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera. Il tennista ...

Tennis - Marco Cecchinato inarrestabile! Vince il derby con Fabio Fognini e vola al 2° turno a Monaco di Baviera : Chi fermerà Marco Cecchinato? Non ci è riuscito neppure Fabio Fognini, che ha ceduto il passo al connazionale oggi nel primo turno del torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta bavarese il fresco vincitore del torneo di Budapest, in tabellone principale grazie allo special exempt, ha battuto in rimonta il numero 5 del seeding in un’ora e 50 minuti di gioco con il punteggio di 5-7 6-3 6-2. Al secondo turno ad attenderlo c’è il ...