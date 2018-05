Miley Cyrus ci fa le scarpe e non solo

Miley Cyrus : la cantante si rimangia le scuse per aver posato nuda a 15 anni : Citando l'amica Demi: "Sorry, not sorry" The post Miley Cyrus: la cantante si rimangia le scuse per aver posato nuda a 15 anni appeared first on News Mtv Italia.

Miley Cyrus : Liam Hemsworth le fa uno scherzo e tu ti scioglierai per quanto sono dolci insieme : Liley <3 The post Miley Cyrus: Liam Hemsworth le fa uno scherzo e tu ti scioglierai per quanto sono dolci insieme appeared first on News Mtv Italia.

Ed Sheeran canta Elton John con Coldplay - Lady Gaga - Miley Cyrus e tanti altri : audio dell’album Revamp and Restoration : Ed Sheeran canta Elton John e non è il solo: Revamp and Restoration è il titolo dell'album-tributo all'iconico baronetto inglese e al suo storico collaboratore Bernie Taupin, una raccolta di grandi cover del suo repertorio per celebrarne il mezzo secolo di carriera. "È un grande complimento quando gli artisti amano le tue canzoni, quindi impiegano il loro tempo e i loro sforzi per rielaborarle", ha detto Elton John in una dichiarazione ...

Miley Cyrus nei guai - la cantante accusata di plagio per We can’t stop : Indietro 15 marzo 2018 2018-03-15T14:37:19+00:00 ROMA – guai in vista per Miley Cyrus che rischia di dover sborsare 300 milioni di dollari per plagio. Sotto accusa We can’t stop, la hit contenuta nel suo quarto album Bangerz. Il brano avrebbe copiato We run things, brano del musicista giamaicano Flourgon che ha citato in giudizio la cantante […] L'articolo Miley Cyrus nei guai, la cantante accusata di plagio per We can’t stop proviene da ...

Miley Cyrus accusata di plagio per We Can’t Stop - troppo simile a We Run Things di Flourgon : audio delle canzoni a confronto : Miley Cyrus accusata di plagio per la canzone We Can't Stop, brano contenuto nell'album Bangerz, pubblicato nel 2013. Secondo l'agenzia stampa Reuters, la citazione in giudizio per Miley Cyrus viene dal musicista giamaicano Flourgon, che dopo aver fatto causa alla popstar statunitense, avrebbe chiesto ben 300 milioni di dollari per il risarcimento dei danni. A quanto pare, sembra proprio che la hit di Miley Cyrus We Can't Stop, una tra le ...

Miley Cyrus accusata di plagio per “Can’t Stop” : chiesti 300 milioni di dollari di risarcimento : Guai in vista per Miley Cyrus. Secondo quando riportato dal sito reuters.com, la pop star è stata accusata di plagio per il suo singolo “Can’t Stop”, estratto dall’album “Bangerz” uscito nel 2013. via GIPHY A citare Miley in giudizio per violazione del copyright è stato il musicista giamaicano Flourgon, che le ha chiesto 300 milioni di dollari di risarcimento per il danno da lui subito. Oltre a Miley Cyrus ...