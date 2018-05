Milan | slitta a giugno 2019 la restituzione del bond da 15 milioni

Inter - slitta il rinnovo di Icardi : il futuro può essere lontano da Milan o : Icardi via dall' Inter a giugno. E' la paura di buona parte dei tifosi nerazzurri, è uno scenario tutt'altro che impossibile. Il Corriere dello Sport oggi in edicola conferma quanto anticipato da Calciomecato.com: il rinnovo di Maurito, che sembrava essere vicino, è invece slitta to al termine della stagione . L' Inter ha fatto sapere che non è ...

Milan - slitta l’aumento di capitale : i tifosi adesso sono furiosi : Il Milan si prepara per il derby di campionato contro l’Inter, partita fondamentale per rientrare definitivamente in corsa per la qualificazione in Champions League. Ma a tenere banco è anche il futuro del club, nelle ultime ore non sono arrivate buone notizie, l’aumento di capitale da dieci milioni di euro continua a non arrivare. Nonostante la dead line per l’arrivo dei soldi fosse fissata oggi alle 17, il presidente del Milan avrà ...