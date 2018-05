calcioweb.eu

: #Milan | Mercato, rifinanziamento, piani futuri e non solo: ecco cosa è emerso oggi nel confronto tra #Fassone e i… - DiMarzio : #Milan | Mercato, rifinanziamento, piani futuri e non solo: ecco cosa è emerso oggi nel confronto tra #Fassone e i… - CalcioWeb : #Milan, confronto in società: importanti novità su futuro del club e mercato - Rossonero__1899 : RT @DiMarzio: #Milan | Mercato, rifinanziamento, piani futuri e non solo: ecco cosa è emerso oggi nel confronto tra #Fassone e i piccoli az… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Ilpensa al presente ma va affrontato sicuramente il discorso riguardante ildel, nel dettaglioindicazioni da parte di Fassone. Intervenuto a margine dell’assemblea svelati i dettagli: “Posticipiamo un pezzetto del bond di 54 milioni emesso a Vienna nel 2017, non c’entra nulla la liquidità, che attualmente è sostenuta dagli aumenti di capitale. Semplicemente lo facciamo perchè spostando 15 milioni al 30 giugno 2019 siamo aderenti ai parametri di liquidità della federazione”. Affrontato il discorso che riguarda il piano di rifinanziamento del debito, inoltre l’analisi del bilancio evidenzia una perdita di circa 80-90 milioni, l’obiettivo è ridurre il passivo. Si è parlato anche di, rispetto a quanto dichiarato in passato non c’è necessità di cessioni per motivi di bilancio, eventuali cessioni saranno dovute ...