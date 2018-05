Messi prima di Messi | così sbagliarono persino il suo nome sulle figurine

AMERICA/MessiCO - Per la prima volta i Vescovi si rivolgono a Messicani e statunitensi "per la dignità dei migranti" : ... e tutto il nostro Paese, un luogo di riconciliazione fraterna, di sviluppo integrale e di servizio solidale ai più poveri, che serva da ispirazione al mondo intero". , SL, , Agenzia Fides 09/04/2018,...

Amici 17 – Sedicesima puntata del 24 marzo 2018 – L’ultima prima del Serale. Tutti gli amMessi e le novità. : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, giunge oggi al sedicesimo e ultimo appuntamento prima del fatidico Serale. Iniziato alla fine dello scorso novembre, tra sfide, esami e lezioni, conosceremo quest’oggi la lista dei dodici nomi che prenderanno parte alle prime serate del talent show targato Canale 5. Come già sappiamo, il Serale di quest’anno avrà la direzione artistica di Luca Tommassini, per ...

Messi ci riprova con l’Italia (la prima volta fu per un provino…) : C’è sempre una prima volta nella vita. E quella di stasera sarà la prima volta dell’Italia contro Leo Messi. All’Etihad Stadium di Manchester (è lo stadio del City di Guardiola, si gioca alle 20.45) l’Italia eliminata dal Mondiale si consola con questa amichevole di lusso. Non è solo una sfida all’Argentina, ma al re del mondo, uno dei tre-quattro fuoriclasse più forti di tutti i tempi. Gli azzurri del «ct traghettatore» Gigi Di Biagio ...

Leo Messi fa "tripletta" : è nato Ciro. Ecco la prima foto : L'attaccante argentino non è stato convocato per la gara col Malaga. Il post su Instagram: "Siamo super felici"

Roma - Raggi rientrata prima dal Messico : 10.38 La sindaca di Roma Virginia Raggi è rientrata nella Capitale da Città del Messico dove si trovava per la riunione del C-40 Women 4 Change,amministratrici donna che dialogano sui cambiamenti climatici. Raggi sarebbe dovuta tornare questa sera, ma ha anticipato il rientro a causa della nevicata che ieri ha interessato la Capitale. La sindaca è attesa in giornata alla sala Coc da dove la Protezione Civile e la Polizia Locale gestiscono la ...