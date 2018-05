Massimo Boldi e la “soap” con la ex fidanzata Lui | “Lei con un altro | stavo troppo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Solo qualche giorno fa,si diceva scioccato per aver scoperto da alcune foto scattate da Dagospia del tradimento della sua compagna, Loredana De Nardis. Nelle immagini, la donna è insieme a unuomo che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha definito “un amico, ma non caro”. “Io all’iniziomale, non ho fatto niente – ha raccontatoal quotidiano – Poi mi ha telefonato un amico: l’aveva vista salire su un treno per Grosseto. Mi sono messo in macchina e mi sono piantato davanti alla stazione di Grosseto”. E a quel punto, l’attore ha aspettato i due e ha detto: “Ho visto che cammini abbracciata a lui come con me non fai più. Se me lo dicevate prima, non era mica meglio?”. Ora però, a distanza di qualche giorno, la De Nardis rettifica e al Corriere dice: “Il nostro ...