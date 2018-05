Marta Pasqualato Uomini e Donne | sarà la scelta di Nicolò Brigante? Tina Cipollari fa il

La scelta di Nicolò Brigante è Marta Pasqualato? Virginia Stablum sorride su Instagram : La scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne andrà in onda il 2 maggio, ma c'è già stata: niente anticipazioni anche per questo trono, come è già successo con il trono di Paolo Crivellin, che ha fatto una bellissima scelta e ora continua a vivere il suo sogno con Angela. Chi avrà scelto Nicolò, Virginia o Marta? Anche questo tronista non ha lasciato molti indizi per la strada, come il suo collega, e non è semplice intuire su chi sia ricaduta la ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - Nicolò Brigante ha scelto Marta Pasqualato? Gli indizi : Registrazione Uomini e Donne , anticipazioni Trono Classico 26 aprile 2018. Marta Pasqualato lascia il programma poco prima della scelta di Nicolò Brigante, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - la scelta di Nicolò Brigante : Marta Pasqualato se ne va - ma... : Registrazione Uomini e Donne , anticipazioni Trono Classico 26 aprile 2018. Marta Pasqualato lascia il programma poco prima della scelta di Nicolò Brigante, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 08:20:00 GMT)

Marta PASQUALATO/ Uomini e Donne - ultima sorpresa da Nicolò Brigante? La scelta è alle porte : MARTA PASQUALATO a Uomini e Donne: la corteggiatrice veneta riceve un regalo speciale da Nicolò Brigante. Ma Lorenzo Riccardi consiglia al tronista di scegliere Virginia. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:03:00 GMT)

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : un regalo speciale da Nicolò Brigante : Marta Pasqualato a Uomini e Donne: la corteggiatrice veneta riceve un regalo speciale da Nicolò Brigante. Ma Lorenzo Riccardi consiglia al tronista di scegliere Virginia. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:40:00 GMT)

REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE/ Trono Classico - 17 aprile : Marta Pasqualato non torna? La prova : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE, oggi 17 aprile 2018 si registra il Trono Classico. Giordano Mazzocchi torna? Nicolò Brigante sceglie? Una sorpresa dai camerini...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:51:00 GMT)

“Marta potrebbe lasciare Uomini e Donne”. Uragano in arrivo sul programma di Maria De Filippi. Sta succedendo di tutto - la scelta della Pasqualato divide il pubblico - ma lei dice tutto sui social : Nell’ultima puntata di Uomini e Donne Nicolò Brigante ha portato Virginia Stablum a Parigi per una esterna. La corteggiatrice di Uomini e Donne Marta Pasqualato, però, non l’ha preso molto bene questa sorta di mini vacanza, tutt’altro. E non si è limitata al solo disappunto lasciando lo studio, ma ha lanciato alcuni indizi che fanno crede che la ragazza non abbia più interesse a proseguire la conoscenza con Nicolò Brigante, il ...

Uomini e Donne : Marta Pasqualato delusa da Nicolò (VIDEO) : Marta Pasqualato triste per ‘colpa’ di Nicolò di Uomini e Donne Nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne ci sono state numerosissime polemiche. E stavolta a far molto discutere è stato il tronista Nicolò Brigante. Il motivo? Quest’ultimo, come riportato dalle anticipazioni, ha deciso di fare una romanticissima esterna con la corteggiatrice Virginia Stablum a Parigi. Per questa ragione sono stati ...

Uomini e Donne : le parole di Marta Pasqualato dopo l'eliminazione Video : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip [Video] e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo nel trono di Nicolò Brigante. Il #Tronista siciliano infatti ieri pomeriggio ha dovuto fare i conti con l'uscita di scena di una delle sue corteggiatrici e con tutto ciò che questo ne conra'. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. L'impazienza di Marta Pasqualato Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono ...

Uomini e Donne : le parole di Marta Pasqualato dopo l'eliminazione : Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo nel trono di Nicolò Brigante. Il tronista siciliano infatti ieri pomeriggio ha dovuto fare i conti con l'uscita di scena di una delle sue corteggiatrici e con tutto ciò che questo ne conseguirà. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. L'impazienza di Marta Pasqualato Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico ...

Marta PASQUALATO/ Uomini e Donne - Nicolò Brigante pronto a sceglierla? Il pubblico cambia idea su di lei : MARTA PASQUALATO a Uomini e Donne: il tronista Nicolò Brigante va a riprendere la corteggiatrice veneta dopo la sua scenata nella scorsa puntata. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 15:30:00 GMT)

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : Nicolò Brigante va a riprendersi la corteggiatrice : Marta Pasqualato a Uomini e Donne: il tronista Nicolò Brigante va a riprendere la corteggiatrice veneta dopo la sua scenata nella scorsa puntata. (Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:25:00 GMT)

Uomini e Donne - Marta Pasqualato : frecciatina al veleno per Virginia : Uomini e Donne, Marta e Virginia: nuovo scontro social tra la Pasqualato e la Stablum Sarà che corteggiano lo stesso ragazzo, sarà che sono una l’opposto dall’altra, ma Marta e Viginia non riescono proprio ad andare d’accordo. Le due corteggiatrici di Uomini e Donne sembrano essere più agguerrite che mai. Nicolò Brigante si sta avvicinando […] L'articolo Uomini e Donne, Marta Pasqualato: frecciatina al veleno per Virginia ...

Marta Pasqualato/ Uomini e Donne : il bacio con Nicolò. La corteggiatrice recupera terreno? : Oggi, mercoledì 28 marzo, su Canale 5 tornano i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Andrà in onda l'esterna tra Marta Pasqualato e Nicolò Brigante, con un bacio appassionato.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:35:00 GMT)