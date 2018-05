tp24

: Marsala, la morte del piccolo Giorgio: il gioco, la tragedia, la corsa al pronto soccorso - Tp24it : Marsala, la morte del piccolo Giorgio: il gioco, la tragedia, la corsa al pronto soccorso - azzurramarsala : Strazianti le scene di dolore dei familiari e dei parenti del bambino al Pronto soccorso. La morte del bimbo sta fa… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) E' stato un primo Maggio tristissimo a. La giornata di festa è finita inimmensa per una famiglia e in strazio, dolore e incredulità per un'intera comunità., un bambino di ...