Mario Lemina sta bene dove sta

Fanny Neguesha aspetta un figlio da Mario Lemina : Fanny Neguesha e Mario Lemina si preparano a diventare genitori. La coppia ha annunciato sui social la lieta novella postando una foto sul letto in cui il calciatore accarezza la pancia della modella. “A questa donna che mi rende felice, voglio dire grazie per avermi dato il miglior regalo e tutto l’amore che ha per me. Da questo intenso amore che ci lega presto nascerà un bimbo che mi chiamerà “papà”. Sarai la mamma più ...