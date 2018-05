Mario Bozzoli Il giallo di Marcheno | l' imprenditore non è finito nel forno Chi l' ha

CHI L'HA VISTO?/ Anticipazioni puntata 2 maggio : i casi di Mario Bozzoli e Luigi Celentano : Nella puntata di “Chi l’ha VISTO?”, in onda mercoledì 2 maggio alle 21.15, in diretta su Rai 3, tutti gli aggiornamenti e le ultime novità delle indagini sul giallo di Marcheno.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:02:00 GMT)

Giallo di Marcheno - nuove ipotesi su scomparsa di Mario Bozzoli : L'imprenditore del bresciano non è stato fatto sparire nel forno della sua azienda metallurgica. Non ce n'è nessuna traccia. Forse portato via con un furgone - Il Giallo di Marcheno. C'è una novità ...

Mario Bozzoli - l'interrogatorio shock può riaprire il caso dell'imprenditore scomparso? : L'ex fidanzata di Giacomo Bozzoli, il nipote di Mario (il più giovane, 33 anni ancora da compiere) che insieme al fratello Alex e agli operai Aboagye Akwasi e Oscar Maggi risulta indagato in stato di libertà per concorso in...

Mario Bozzoli - il blitz della Finanza nella fonderia e il giallo delle telecamere spostate : blitz di Carabinieri e Guardia di Finanza nelle ormai ex Fonderie Bozzoli di Marcheno e alla Ifib srl di Bedizzole, la fonderia di proprietà di Adelio Bozzoli e dei figli Alex e Giacomo. Una vicenda che tiene banco ormai da...

Mario Bozzoli - le indagini ad un passo dalla conclusione? Video : In questo articolo faremo il punto della situazione sulle #indagini riguardanti la scomparsa di Mario Bozzoli 50 anni al momento della sparizione l'imprenditore scomparso nel nulla nel 2015 da Brescia. Il procuratore generale Pier Luigi Maria Dell'Osso ha dichiarato: 'I termini dell'inchiesta sono scaduti a Dicembre, ma ho deciso di andare avanti. Voglio dare un'accelerata alle indagini: ho la speranza che entro un mese riusciremo ad avere ...