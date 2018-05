Maria De Filippi è “l’antidoto contro la depressione” | parla Costanzo

Uomini e Donne - Maria De Filippi colpisce ancora : il tronista Nicolò Brigante ha trovato l'anima gemella : Il programma di Maria de Filippi , Uomini e Donne , continua a sfornare coppie e questa volta a trovare l'amore è stato il tronista Nicolò Brigante che durante l'ultima puntata ha preso la sua ...

La romantica dedica di Costanzo alla De Filippi : "Maria è per me l'amore" : In un'intervista al settimanale Oggi , Maurizio Costanzo risponde alla domanda su cosa sia per lui l'amore, quello vero, e la risposta è la più bella dedica d'amore che un uomo possa fare alla sua ...

La scelta di Nilufar è Giordano Mazzocchi? Maria De Filippi lo bacchetta in puntata : Chi sarà la scelta di Nilufar Addati? Le anticipazioni di Uomini e Donne sull'ultima registrazione continuano a confondere il pubblico, anche perché se da una parte c'è l'atteggiamento di Giordano Mazzocchi che diventa sempre più esagerato, al punto che anche Maria De Filippi ha dovuto bacchettarlo, dall'altra c'è un Nicolò Ferrari che sta corteggiando la tronista alla stragrande! Inizialmente forse nessuno avrebbe scommesso un euro su Nicolò, ...

Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme : torna Verissimo speciale Amici : Verissimo speciale Amici: Maria De Filippi e Silvia Toffanin anche quest’anno condurranno insieme la trasmissione Pare che anche quest’anno Maria De Filippi e Silvia Toffanin torneranno a condividere lo stesso palcoscenico. Le due conduttrici di Canale Cinque, infatti, faranno presto insieme Verissimo speciale Amici. A riportare la notizia è stato oggi il settimanale Chi. Nella […] L'articolo Maria De Filippi e Silvia Toffanin ...

Amici di Maria De Filippi - ricordate Valerio Pino? Com'è diventato ora - la bomba gay sullo show : Ad Amici di Maria De Filippi non era solo il ballerino di punta, Valerio Pino , ma uno dei volti più amati dalle ragazzine. Poi lo scandalo gay, la lovestory omosessuale dietro le quinte, il coming ...

Amici di Maria De Filippi perde la sfida con Milly Carlucci e Ballando con le stelle : ora cambia tutto : Ad Amici cambia tutto. Maria De Filippi corre ai ripari e dopo aver perso lo scontro degli ascolti con Milly Carlucci e Ballando con le stelle sabato scorso vara un nuovo regolamento per il talent di ...

Alessandra Amoroso - lascia Amici 2018/ Il ringraziamento a Maria De Filippi e il possibile sostituto : Amici 2018, ed. 17: duro sfogo di Matteo Cazzato contro Rudy Zerbi dopo il quarto serale, Heather Parisi al centro del gossip per un presunto flirt passato con Maradona.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:22:00 GMT)

Uomini e Donne - look Maria De Filippi : Anahi svela tutti i segreti : Uomini e Donne, Anahi parla dei look di Maria De Filippi: tutti i segreti Per la prima volta in assoluto la stylist di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Anahi è diventta negli ulimi anni un volto noto di Uomini e Donne. La moglie di Maurizio Costanzo ha infatti […] L'articolo Uomini e Donne, look Maria De Filippi: Anahi svela tutti i segreti proviene da Gossip e Tv.

Amici di Maria De Filippi - il doloroso addio : 'Impacciata come sempre...' - l'annuncio e le lacrime : Un doloroso addio a Maria De Filippi e ad Amici . Dopo quattro puntate lascia Alessandra Amoroso , ex vincitrice del talent nel 2009 e chiamata come 'commissario esterno', e lo fa con un emozionante ...

“Sparisci!”. UeD : Maria De Filippi furiosa. Quello che è successo in studio ha lasciato tutti di sasso : “Mai vista una cosa simile”. Al colmo della rabbia Queen Mary esplode : ovazione del pubblico : Il trono classico dovrebbe essere arrivato alle sue ultime battute, ma invece le cose negli ultimi tempi sembrano complicarsi non poco. I protagonisti di Uomini e Donne si stanno distinguendo per comportamenti non propriamente consoni: infatti è infuriata una nuova polemica. In questa occasione a finire nell’occhio del ciclone, e si tratta di un vero e proprio scandalo, sono Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente ...

Uomini e Donne anticipazioni : Maria De Filippi infuriata con Giordano : anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Maria De Filippi si arrabbia con Giordano Ennesima polemica al Trono Classico di Uomini e Donne. Questa volta sono finiti al centro dello scandalo Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, rispettivamente corteggiatore di Nilufar e di Sara. I due hanno indossato nel corso delle ultime esterne la stessa maglia, con […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi infuriata con Giordano ...