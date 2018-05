Marcelo | “ho toccato con la mano e rigore per Bayern c’era”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) “Hola palla con la, ilc’era”. E’ l’ammissione del difensore del Real Madrid,, dopo la semifinale di Champions League del Santiago Bernabeu contro ilMonaco finita 2-2 con la qualificazione dei blancos alla finalissima di Kiev non senza discussioni e polemiche per l’errore arbitrale di Cakir sul finale di primo tempo. “Il calcio è così -prosegue il terzino nelle parole riportate da’Mundo Deportivo’-. Non parlo delle decisioni arbitrali ma è chiaro che a volte gli sbagli sono a nostro favore come altre volte non lo sono. Non importa cosa succede, devi comunque continuare a giocare”. Le polemiche per il mancato penalty in favore dei tedeschi non sono mancate, soprattutto in Germania. “Ilnon c’era? Ma dai”, twitta il difensore delJerome Boateng. “Come si ...