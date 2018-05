wired

: Mangeresti una nutria? - scoopscoop6 : Mangeresti una nutria? - micheleiurillo : Mangeresti una nutria? - pcexpander : Mangeresti una nutria? #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Laè un animale decisamente curioso. È originaria dell’America del Sud, ma dopo la sua importazione nel vecchio continente si è ampiamente diffusa anche in Italia. Assomiglia a un grosso topo, ma appartiene in realtà alla stessa famiglia dei castori. E in un modo molto simile ai castori dunque si comporta, scavando però le proprie tane-gallerie direttamente negli argini di fiumi e canali. Questa abitudine, insieme con la tendenza a rosicchiare ortaggi e nutrirsi di germogli, fa sì che ogni anno causi centinaia di migliaia di euro in danni alla sola regione Lombardia, compromettendo l’agricoltura locale e aumentando il rischio di esondazioni. La soluzione? Ridurre selettivamente il numero delle nutrie presenti sui diversi territori, ovviamente. E magari, come ha suggerito in questi giorni Michel Marchi, sindaco del comune cremonese di Gerre de’ Caprioli, ...