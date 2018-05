Maltempo Sardegna | nuovi smottamenti e frane sulle strade del Nuorese 

Maltempo - codice rosso in Sardegna : domani 3 maggio scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Forte Maltempo in Sardegna, dove in ottemperanza all’allerta rossa per rischio idraulico emanata dalla Protezione Civile, i Sindaci dei Comuni di seguito elencati, hanno ordinato la chiusura delle scuole per la giornata di domani giovedì 3 maggio: Arzachena Olbia Oristano Calangianus Tempio Budoni L’elenco sarà aggiornato live. L'articolo Maltempo, codice rosso in Sardegna: domani 3 maggio scuole chiuse in molti Comuni [ELENCO ...

Maltempo - allerta gialla : rischio nubifragi in Sardegna/ Previsioni meteo : venti di burrasca e temporali : Maltempo, allerta giallo: rischio nubifragi in Sardegna. Previsioni meteo: venti di burrasca e temporali anche in Emilia Romagna e Campania. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:23:00 GMT)

Maltempo Sardegna - l’Assl Carbonia : “L’ospedale non sta cadendo a pezzi” [FOTO] : 1/6 ...

Maltempo - situazione drammatica in Sardegna : verso i 200mm di pioggia - esondano i fiumi e scatta l’allarme rosso : Massima allerta in Sardegna, dove in queste ore il Maltempo sta creando disagi e problemi. Sono già 60 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari in città, nell’hinterland e nel Sulcis. Tantissime le chiamate per strade allagate e infiltrazioni d’acqua in abitazioni nel capoluogo. Osservato speciale il fiume Tirso: il ponte ferrato tra Solarussa e Oristano, che in caso di esondazione potrebbe ...

Maltempo : in Sardegna in 48 ore un quarto della pioggia di un anno : In 48 ore in Sardegna è caduta una quantità di pioggia pari a un quarto di quella di un anno: il record a Siniscola, in provincia di Nuoro, con 164 millimetri contro i 36 di media che si registrano a ...

Maltempo Sardegna : il ponte del fiume Tirso a rischio chiusura : Monitoraggio costante di Trenitalia sul ponte ferrato tra Solarussa e Oristano, che in caso di piena del Tirso potrebbe essere chiuso per motivi di sicurezza. Il livello dell’acqua del fiume, infatti, è salito di circa 60-70 centimetri a causa dalla pioggia incessante che sta cadendo da 48 ore in Sardegna, in particolare nella zona centrale dell’Isola. Nelle prossime ore Trenitalia ha annunciato aggiornamenti sulla situazione del ...

Maltempo in Sardegna - Assessore alla Protezione Civile denuncia alla Polizia Potale falso allarme meteo sui social : “È da irresponsabili divulgare false informazioni sugli avvisi di allerta di Protezione Civile che hanno lo scopo preciso di informare correttamente sui rischi di tipo idraulico e idrogeologico e che vengono pubblicati, a disposizione di tutti, sul sito Sardegna Protezione Civile. Per questa ragione è stato segnalato alla Polizia postale il falso avviso diffuso sui social. Il fenomeno di Maltempo che sta interessando da ieri l’isola ...

Maltempo in Sardegna - strade allagate e case isolate : Sta creando problemi l'ondata di Maltempo che da ieri sta investendo la Sardegna con forti piogge. Nell'Oristanese è stato necessario chiudere le scuole in alcuni Comuni, inoltre sono esondati il rio ...

Maltempo diffuso fino a sabato - rischio nubifragi in Sardegna : rischio nubifragi da domani in Sardegna, con venti di Maestrale fino a 100 km/h, e Maltempo diffuso in tutta Italia: secondo le previsioni del Centro Epson Meteo-Meteo.it il vortice di bassa pressione ...

Maltempo Sardegna : riaperta la SS131 in direzione Nuoro : riaperta la SS 131 Dcn, chiusa in mattinata in entrambi i sensi di marcia, a causa degli allagamenti provocati dalle forti piogge. La viabilità era stata interrotta al km 15 all’altezza del lago Omodeo vicino ad Abbasanta, nell’Oristanese. I mezzi dell’Anas e della Provincia hanno rimosso i detriti che impedivano lo scolo dell’acqua e che hanno contribuito ad allagare la strada. L'articolo Maltempo Sardegna: riaperta la ...

Maltempo Sardegna - danni in ospedale. Cappellacci : 'Sanità colabrodo' - : L'ex coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna e neodeputato con un post su Facebook denuncia gli effetti delle piogge delle scorse ore in un reparto del Sirai di Carbonia. Il direttore della ...

Sardegna devastata dal Maltempo : scuole e cinque statali chiuse - 14 pastori portati in salvo : Ondata di pesante maltempo in Sardegna flagella il Nuorese e la bassa Gallura: cinque statali chiuse, lezioni sospese nelle scuole, pastori tratti in salvo e crolli di calcinacci. Le zone più colpite ...