Maltempo Sardegna | il ponte del fiume Tirso a rischio chiusura

Maltempo in Sardegna - Assessore alla Protezione Civile denuncia alla Polizia Potale falso allarme meteo sui social : “È da irresponsabili divulgare false informazioni sugli avvisi di allerta di Protezione Civile che hanno lo scopo preciso di informare correttamente sui rischi di tipo idraulico e idrogeologico e che vengono pubblicati, a disposizione di tutti, sul sito Sardegna Protezione Civile. Per questa ragione è stato segnalato alla Polizia postale il falso avviso diffuso sui social. Il fenomeno di Maltempo che sta interessando da ieri l’isola ...

Maltempo in Sardegna - strade allagate e case isolate : Sta creando problemi l'ondata di Maltempo che da ieri sta investendo la Sardegna con forti piogge. Nell'Oristanese è stato necessario chiudere le scuole in alcuni Comuni, inoltre sono esondati il rio ...

Maltempo diffuso fino a sabato - rischio nubifragi in Sardegna : rischio nubifragi da domani in Sardegna, con venti di Maestrale fino a 100 km/h, e Maltempo diffuso in tutta Italia: secondo le previsioni del Centro Epson Meteo-Meteo.it il vortice di bassa pressione ...

Maltempo Sardegna : riaperta la SS131 in direzione Nuoro : riaperta la SS 131 Dcn, chiusa in mattinata in entrambi i sensi di marcia, a causa degli allagamenti provocati dalle forti piogge. La viabilità era stata interrotta al km 15 all’altezza del lago Omodeo vicino ad Abbasanta, nell’Oristanese. I mezzi dell’Anas e della Provincia hanno rimosso i detriti che impedivano lo scolo dell’acqua e che hanno contribuito ad allagare la strada. L'articolo Maltempo Sardegna: riaperta la ...

Maltempo Sardegna - danni in ospedale. Cappellacci : 'Sanità colabrodo' - : L'ex coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna e neodeputato con un post su Facebook denuncia gli effetti delle piogge delle scorse ore in un reparto del Sirai di Carbonia. Il direttore della ...

Maltempo Sardegna - danni in ospedale. Cappellacci : "Sanità colabrodo" : Maltempo Sardegna, danni in ospedale. Cappellacci: "Sanità colabrodo" L’ex coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna e neodeputato con un post su Facebook denuncia gli effetti delle piogge delle scorse ore in un reparto del Sirai di Carbonia. Il direttore della struttura: "L'attività assistenziale si è svolta ...

Sardegna devastata dal Maltempo : scuole e cinque statali chiuse - 14 pastori portati in salvo : Ondata di pesante maltempo in Sardegna flagella il Nuorese e la bassa Gallura: cinque statali chiuse, lezioni sospese nelle scuole, pastori tratti in salvo e crolli di calcinacci. Le zone più colpite ...

Maltempo Sardegna : scuole e sottopassi chiusi in provincia di Oristano - aziende isolate : In provincia di Oristano, scuole chiuse a Terralba, San Nicolò d’Arcidano e Uras, dove si registrano criticità legate alle piogge che da ormai 24 ore stanno colpendo l’area dell’Oristanese e del Medio Campidano, nella zona di Guspini (Su). Numerose le chiamate alla centrale dei Vigili del Fuoco, che stanno intervenendo in diverse situazioni critiche. Il sindaco di Terralba ha firmato l’ordinanza di chiusura per ...

Maltempo in Sardegna : chiuse alcune statali per allagamenti : Le piogge incessanti stanno provocando disagi anche alla viabilità in Sardegna: chiusa per allagamento al km 15 la statale 131 Dcn, la diramazione per Nuoro e Olbia. Bloccato il tratto dell’arteria viaria all’altezza del lago Omedeo, vicino ad Abbasanta, nel territorio di Oristano. Il traffico e’ stato deviato nei due sensi di marcia, per Cagliari e per Nuoro, verso Ottana e poi sulla Statale 129 “Trasversale sarda” ...

Maltempo Sardegna : esonda torrente ad Alghero - chiusa strada : A causa dell’esondazione di un torrente, è stata chiusa al transito veicolare in via precauzionale la strada che collega la zona di Sant’Anna con Salondra, ad Alghero. Segnalate criticità anche in località Monte Ricciu e Monte Agnese: sulla strada vicinale Salto Don Peppino è stato chiuso l’attraversamento del Rio Calvia e nella borgata di Sa Segada. L'articolo Maltempo Sardegna: esonda torrente ad Alghero, chiusa strada sembra ...

Maltempo - allagamenti e case isolate in Sardegna. Stop a treni per due ore sulla Catania-Palermo : Tempo instabile in arrivo su tutta Italia. Previsti temporali e temperature in calo al centro nord a causa di un forte vortice di bassa pressione che sta attraversando la penisola, facendo iniziare ...

Maltempo Sardegna - prorogata l’allerta meteo : criticità su torrenti e fiumi - numerosi disagi : La Sardegna è stata investita da una violenta perturbazione, che ha generato criticità su torrenti e fiumi, reso le strade impercorribili e creato numerosi disagi in tutta l’Isola. Le avverse condizioni meteo stanno colpendo la regione ininterrottamente da oltre 24 ore con numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile della Sardegna ha prorogato l’allerta meteo di criticità Arancione, fino alle 23:59 di oggi: si ...

Maltempo : scuole chiuse in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 2 MAG - E' ancora allerta Maltempo in tutta la Sardegna, dove continua ad imperversare la pioggia che non ha dato tregua durante tutta la notte, soprattutto nella parte del centro ...