Maltempo Sardegna - danni in ospedale. Cappellacci : "Sanità colabrodo" : Maltempo Sardegna, danni in ospedale. Cappellacci: "Sanità colabrodo" L’ex coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna e neodeputato con un post su Facebook denuncia gli effetti delle piogge delle scorse ore in un reparto del Sirai di Carbonia. Il direttore della struttura: "L'attività assistenziale si è svolta ...

Sardegna devastata dal Maltempo : scuole e cinque statali chiuse - 14 pastori portati in salvo : Ondata di pesante maltempo in Sardegna flagella il Nuorese e la bassa Gallura: cinque statali chiuse, lezioni sospese nelle scuole, pastori tratti in salvo e crolli di calcinacci. Le zone più colpite ...

Maltempo Sardegna : scuole e sottopassi chiusi in provincia di Oristano - aziende isolate : In provincia di Oristano, scuole chiuse a Terralba, San Nicolò d’Arcidano e Uras, dove si registrano criticità legate alle piogge che da ormai 24 ore stanno colpendo l’area dell’Oristanese e del Medio Campidano, nella zona di Guspini (Su). Numerose le chiamate alla centrale dei Vigili del Fuoco, che stanno intervenendo in diverse situazioni critiche. Il sindaco di Terralba ha firmato l’ordinanza di chiusura per ...

Maltempo in Sardegna : chiuse alcune statali per allagamenti : Le piogge incessanti stanno provocando disagi anche alla viabilità in Sardegna: chiusa per allagamento al km 15 la statale 131 Dcn, la diramazione per Nuoro e Olbia. Bloccato il tratto dell’arteria viaria all’altezza del lago Omedeo, vicino ad Abbasanta, nel territorio di Oristano. Il traffico e’ stato deviato nei due sensi di marcia, per Cagliari e per Nuoro, verso Ottana e poi sulla Statale 129 “Trasversale sarda” ...

Maltempo Sardegna : esonda torrente ad Alghero - chiusa strada : A causa dell’esondazione di un torrente, è stata chiusa al transito veicolare in via precauzionale la strada che collega la zona di Sant’Anna con Salondra, ad Alghero. Segnalate criticità anche in località Monte Ricciu e Monte Agnese: sulla strada vicinale Salto Don Peppino è stato chiuso l’attraversamento del Rio Calvia e nella borgata di Sa Segada. L'articolo Maltempo Sardegna: esonda torrente ad Alghero, chiusa strada sembra ...

Maltempo - allagamenti e case isolate in Sardegna. Stop a treni per due ore sulla Catania-Palermo : Tempo instabile in arrivo su tutta Italia. Previsti temporali e temperature in calo al centro nord a causa di un forte vortice di bassa pressione che sta attraversando la penisola, facendo iniziare ...

Maltempo Sardegna - prorogata l’allerta meteo : criticità su torrenti e fiumi - numerosi disagi : La Sardegna è stata investita da una violenta perturbazione, che ha generato criticità su torrenti e fiumi, reso le strade impercorribili e creato numerosi disagi in tutta l’Isola. Le avverse condizioni meteo stanno colpendo la regione ininterrottamente da oltre 24 ore con numerosi interventi dei vigili del fuoco. La Protezione civile della Sardegna ha prorogato l’allerta meteo di criticità Arancione, fino alle 23:59 di oggi: si ...

Maltempo : scuole chiuse in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 2 MAG - E' ancora allerta Maltempo in tutta la Sardegna, dove continua ad imperversare la pioggia che non ha dato tregua durante tutta la notte, soprattutto nella parte del centro ...

Maltempo Sardegna : 4.7 milioni per i territori colpiti dall’alluvione 2013 : Saranno più di 4,7 milioni di euro le risorse residue messe a disposizione dei Comuni di Olbia, Padru, Galtellì e delle Province di Sassari e Nuoro per nuovi interventi di ricostruzione per i danni dell’alluvione 2013. Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha infatti dato il via libera al Piano degli ulteriori interventi connessi con l’emergenza, approvato lo scorso marzo in Giunta, un’azione necessaria per superare la ...

Maltempo Sardegna : ridotte le giornate di pesca dei ricci di mare - raccolta prorogata di 15 giorni : Su richiesta delle associazioni di categoria, delle cooperative e dei pescatori del riccio di mare, che segnalavano una forte riduzione delle giornate di pesca causate dal Maltempo che in questi ultimi mesi ha interessato la regione, l’Assessorato dell’Agricoltura della Sardegna ha concesso un incremento del calendario dei prelievi di 15 giorni, con chiusura tassativa fissata al prossimo 1 maggio. “Abbiamo concesso questa proroga – ...

Maltempo, allerta su Lazio e Sardegna: tornano i temporali accompagnati da forti venti e possibili grandinate nella Capitale. Previsioni meteo per le prossime ore.

Maltempo - temporali su Lazio e Sardegna : Peggioramento previsto nelle prossime ore nelle regioni centro-settentrionali. Venti forti e mareggiate sul Lazio

Maltempo Sardegna - pericolo esondazione : evacuate famiglie nel nuorese : Forte Maltempo in Sardegna, dove le abbondanti piogge hanno fatto scattare l’allarme nella piana della diga Maccheronis con la conseguente evacuazione, in seguito alle ordinanze dei sindaci Omar Cabras (Torpè) e Roberto Tola (Posada), di quindici famiglie di Torpè e due di Posada. Si tratta di zone già colpite dalla pesante alluvione del 18 novembre 2013 che costò la vita a 19 persone. Una decisione presa a scopo precauzionale visto che il rio ...